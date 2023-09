Die Threads-App von Instagram erweitert die Schlüsselwort- und Themensuchfunktion auf weitere Länder

By

Die Kommunikations-App von Instagram, Threads, weitet ihre Schlüsselwort- und Themensuchfunktion auf mehrere Länder aus, darunter Indien, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Argentinien, Mexiko und andere. Ziel dieser Erweiterung ist es, mehr Nutzer für die Plattform zu gewinnen und so dem jüngsten Nutzungsrückgang entgegenzuwirken. Die Funktion wird sowohl in der mobilen Threads-App als auch in der kürzlich gestarteten Web-App verfügbar sein.

Bisher ermöglichte Threads Benutzern nur die Suche nach bestimmten Benutzerkonten. Mit diesem Update können Benutzer nun jedoch anhand von Schlüsselwörtern oder Phrasen nach Beiträgen suchen. Durch Tippen auf das Suchsymbol und Eingabe eines relevanten Schlüsselworts oder einer relevanten Phrase in die Suchleiste können Benutzer relevante Threads durchsuchen.

Threads, das im Juli als textbasierte Konversations-App eingeführt wurde, verzeichnete zunächst einen enormen Erfolg mit 100 Millionen Anmeldungen innerhalb von fünf Tagen nach seiner Veröffentlichung. Aufgrund der eingeschränkten Funktionalität ging die Nutzung der App jedoch schnell zurück. Als Reaktion darauf fügt Instagram nun grundlegende Funktionen hinzu, um neue Nutzer zu gewinnen und bestehende zu halten.

Zu diesen Funktionen gehören eine voll funktionsfähige Webversion, ein chronologischer Beitragsfeed, eine Registerkarte „Folgen“ und eine Registerkarte „Reposts“. Allerdings fehlen der App noch einige grundlegende Funktionen wie die Unterstützung mehrerer Konten, eine Schaltfläche zum Bearbeiten und Direktnachrichten.

Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, der Muttergesellschaft von Instagram, äußerte sich während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens im Juli optimistisch in Bezug auf Threads. Er ging davon aus, dass die App das nächste soziale Netzwerk mit einer Milliarde Nutzern in der Reihe von Apps werden würde, zu denen Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger gehören. Zuckerberg räumte ein, dass Threads in Bezug auf die Grundfunktionalität noch Raum für Verbesserungen habe, zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die App ein Wachstumspotenzial habe.

Insgesamt zielen die Ausweitung der Suchfunktion von Threads auf weitere Länder und die Hinzufügung grundlegender Funktionen darauf ab, das Nutzerengagement auf der Plattform wiederzubeleben und ihre Position in der Social-Media-Landschaft zu stärken.

Definitionen:

– Threads: Eine von Instagram entwickelte textbasierte Konversations-App.

– Meta: Die Muttergesellschaft von Instagram.

– Schlüsselwörter: Spezifische Wörter oder Phrasen, die zur Suche nach relevanten Inhalten verwendet werden.

– Phrasen: Eine Gruppe von Wörtern, die eine bestimmte Bedeutung oder Idee vermitteln.

