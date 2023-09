Die Luxusräder indischer Schauspieler: Ein Blick auf ihre Porsche-Sammlungen

By

Vom Glanz und Glamour der Filmindustrie bis hin zum Reiz von Luxusautos – indische Schauspieler haben eine Vorliebe für High-End-Fahrzeuge. Während sich viele für Marken wie Mercedes-Benz und BMW entscheiden, gehen einige noch einen Schritt weiter und werden stolze Besitzer eines Porsche-Sportwagens. Werfen wir einen genaueren Blick auf ein paar indische Schauspieler, die ihrer Liebesaffäre mit Porsche frönten.

Sunny Deol, der vom Erfolg seines neuesten Films „Gadar 2“ begeistert ist, hat Anfang des Jahres einen Porsche 911 GT3 Touring zu seiner Sammlung hinzugefügt. Dieses Modell von 2023, das rund 3 Millionen Rupien kostet, wurde zusammen mit seinem erfahrenen Schauspielervater Dharmendra stolz präsentiert. Sunny Deols Bewunderung für die Marke Porsche ist offensichtlich, denn er besitzt auch den 911 aus zwei früheren Generationen.

Ram Kapoor, bekannt für seine vielseitige Sammlung, darunter exotische Autos und Motorräder, erwarb 911 einen blauen Porsche 2021. Dieser besondere 911 gehört zur 992-Generation und ist mit einem leistungsstarken 3.0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit Doppelturboaufladung ausgestattet.

Bobby Deol, einer der ersten Porsche-Besitzer in der indischen Filmindustrie, besitzt einen Porsche 2013 Carrera 911S, Baujahr 4. Diese Version der legendären 911-Serie verfügt über einen 3.8-Liter-Reihensechszylindermotor mit Turbolader, der beeindruckende 400 PS Leistung und 440 Nm Drehmoment liefert.

Farhan Akhtar, eine multitalentierte Persönlichkeit, die für ihre vielfältigen Rollen auf und neben der Leinwand bekannt ist, besitzt stolz einen hellvioletten 2015er Porsche Cayman GTS. Diese Variante des Cayman wird von einem 3.4-Liter-Reihensechszylinder-Benzinmotor mit Turbolader angetrieben, der eine Leistung von 340 PS und ein Drehmoment von 380 Nm erzeugt.

Madhuri Dixit, der Inbegriff von Anmut und Schönheit, wurde kürzlich mit ihrem Mann am Flughafen Mumbai in einem weißen Porsche 911 Turbo S gesichtet, was bestätigt, dass sie den Besitz dieses atemberaubenden Sportwagens besitzt. Diese besondere Variante der 992-Iteration wird von einem 3.8-Liter-Boxermotor mit zwei Turboladern angetrieben, der eine erstaunliche Leistung von 645 PS und ein Drehmoment von 800 Nm erzeugt.

Dulquer Salmaan, ein beliebter südindischer Schauspieler und begeisterter Autoliebhaber, ist stolz darauf, nicht nur einen, sondern gleich zwei Porsche-Sportwagen zu besitzen. Sein erster ist ein blauer Porsche 911 GT3, sein zweiter ein blauer Panamera Turbo. Der GT3 ist mit einem 4.0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit Saugmotor ausgestattet, während der Panamera Turbo mit einem 4.0-Liter-V8-Benzinmotor ausgestattet ist.

Mamta Mohandas bricht mit dem Schema weiblicher Schauspielerinnen, die sich für Sportwagen entscheiden, indem sie Besitzerin eines leuchtend gelben Porsche 911 Carrera S wird. Diese Schönheit ist mit einem 3.0-Liter-Sechszylinder-Benzinmotor mit Doppelturboaufladung ausgestattet, der eine Leistung von 450 PS und 530 Nm liefert Drehmoment.

Fahadh Faasil, ein weiterer beliebter Malayalam-Schauspieler und Hardcore-Auto-Enthusiast, sticht mit seiner einzigartigen Wahl eines pythongrünen Porsche 911 Carrera S hervor. Angetrieben von einem 3.0-Liter-Sechszylindermotor mit Doppelturboaufladung leistet dieser Porsche 448 PS 530 Nm Drehmoment.

Diese indischen Schauspieler zeigen stolz ihre Liebe zu Luxusrädern durch ihre wertvollen Porsche-Kollektionen. Während sie weiterhin auf der großen Leinwand glänzen, verleihen ihre High-End-Fahrten ihrem ohnehin schon glamourösen Leben einen zusätzlichen Hauch von Glamour.

