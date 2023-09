Die USA loben Indiens Einbeziehung von DPI in den G20-Gipfel und kündigen globales DPI-Repository an

Die Einbeziehung der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) in die G20-Erklärung von Delhi wurde von Interessenvertretern begrüßt, und die US-Regierung lobte die Bemühungen Indiens in dieser Hinsicht. Die am 10. September 2023 verabschiedete Erklärung von Delhi konzentriert sich auf wichtige globale Themen wie den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine, unterstreicht aber auch die Bedeutung der Einführung von DPI, um die digitale Kluft zu überbrücken und die Entwicklung zu fördern.

DPI bezieht sich auf eine Reihe digitaler Technologien, die digitale Identifikationssysteme, digitale Zahlungsnetzwerke und andere ähnliche Tools ermöglichen. Indiens DPI umfasst Initiativen wie Aadhaar, United Payments Interface (UPI) und Open Network for Digital Commerce (ONDC). Die Einrichtung eines globalen DPI-Repositorys ist ein zentraler Punkt der Delhi-Erklärung, der darauf abzielt, DPI-Lösungen aus verschiedenen Ländern zu hosten, damit sie leichter auffindbar und anwendbar sind.

Das derzeit in Entwicklung befindliche virtuelle Repository wird auf der Website DPI.Global gehostet. Ziel ist es, die Wissenslücke im Zusammenhang mit der Gestaltung und dem Einsatz von DPI im Bevölkerungsmaßstab zu schließen. Die teilnehmenden Länder haben die Möglichkeit, Informationen über ihre DPI-Lösungen anzuzeigen und so anderen bei der Entwicklung eigener Lösungen zu helfen.

Abhishek Singh, CEO der National e-Governance Division (NeGD) und der Digital India Corporation, bestätigte, dass Indien die Schaffung des globalen DPI-Repositorys vorantreibt. Auf der Plattform werden nicht nur Lösungen von G20-Mitgliedern, sondern auch von Ländern darüber hinaus vorgestellt. Singh erwähnte, dass viele Länder Interesse an der Nachahmung dieser Lösungen bekundet hätten und weitere Ankündigungen bezüglich ihrer Teilnahme bald erfolgen würden.

Die von G20-Mitgliedern gegründete One Future Alliance (OFA) hat sich außerdem auf einen Rahmen für die Entwicklung, den Einsatz und die Steuerung von DPI geeinigt. Das OFA zielt darauf ab, Kapazitätsaufbau, Finanzierung, technische Hilfe und globale Zusammenarbeit bei der Umsetzung von DPI in Ländern mit niedrigem mittlerem Einkommen bereitzustellen.

Branchenexperten und Führungskräfte der indischen DPI-Initiativen haben die Aufnahme von DPI in die Delhi-Erklärung gelobt. T Koshy, CEO von ONDC, betonte, wie Indiens DPI die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und privaten Einrichtungen zur Schaffung eines gesunden und offenen Marktes demonstriert hat. Pramod Varma, ehemaliger Chefarchitekt von Aadhaar, betonte den Nutzen eines globalen DPI-Repositorys, das Länder für Open-Source-Assets nutzen können. RS Sharma, ehemaliger CEO der National Health Authority (NHA), lobte Indiens DPI-Führung und seine Fähigkeit, vielfältige Probleme durch einen Ökosystemansatz zu lösen.

Die Einrichtung eines globalen DPI-Repositorys und die Aufnahme von DPI in die G20-Erklärung von Delhi unterstreichen Indiens Engagement für digitale Integration und internationale Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung digitaler Technologien.

