Dow Jones Industrial Average macht Verluste wieder wett und schließt im Plus

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) konnte sich am Donnerstag von den frühen Verlusten erholen und schloss den Tag um 0.2:3 Uhr ET mit einem Plus von fast 2 %. Diese positive Entwicklung ging mit einem Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 216,000. September einher, wobei die Zahl von revidiert 229,000 in der Vorwoche auf 43.4 sank. Trotz dieser Verbesserung liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November laut dem CME FedWatch Tool bei XNUMX %.

Während es dem DJIA gelang, die Wende herbeizuführen, verzeichnete der S&P 500 immer noch einen Rückgang um 0.3 % und der technologielastige Nasdaq fiel um 0.8 %, da es bei Technologieaktien zu einem Ausverkauf kam. Alle drei Indizes wurden unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten gehandelt.

Was andere Marktindikatoren betrifft, war das Volumen an der NYSE höher, an der Nasdaq jedoch niedriger als zur gleichen Zeit am Mittwoch. Auch Rohöl verzeichnete einen Rückgang um über 0.5 % auf 86.95 US-Dollar pro Barrel, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe um 2 Basispunkte auf 4.26 % sank.

Die Anleger hatten auch ein Auge auf die neuesten Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt geworfen. Am späten Donnerstag beantragte Cathie Woods ARK Invest und die Vermögensverwaltungsfirma 21 Shares bei der SEC das Angebot eines Ethereum-Spot-Exchange-Traded-Fonds (ETF), der die Kryptowährung Ether halten wird. Andere große Vermögensverwaltungsfirmen wie VanEck und Blackstone warten ebenfalls auf die Genehmigung zur Einführung von US-Spot-Krypto-ETFs.

Innerhalb der Dow-Jones-Aktien erlebte Apple (AAPL) einen starken Rückgang, nachdem bekannt wurde, dass China die iPhone-Nutzung durch Regierungsbeamte einschränkt. Auch andere Technologieführer im Dow, darunter Microsoft (MSFT) und Cisco (CSCO), fielen. Auf der anderen Seite verzeichnete Intel (INTC) einen Anstieg seines Aktienkurses und bewegte sich nach dem Ausbruch am Dienstag in eine Kaufzone. Der Aufstieg von Intel wurde durch die Nachricht vorangetrieben, dass das Unternehmen seine Foundry-Dienstleistungen dem Chiphersteller Tower Semiconductor (TSEM) anbieten wird.

Was bestimmte Aktien betrifft, blieb Sprinklr (CXM) in einer Kaufzone, obwohl es am Nachmittag einige Gewinne wieder abgab. Die Unternehmenssoftware-Aktien Smartsheet (SMAR) und Braze (BRZE) werden ihre Gewinne nach Börsenschluss bekannt geben.

Außerhalb des Dow Jones verzeichnete GameStop (GME) nach den Quartalsergebnissen eine leichte Erholung seines Aktienkurses. Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum von 2 % und einen Rückgang der Verluste im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Insgesamt erlebte der Aktienmarkt am Donnerstag gemischte Bewegungen, wobei sich einige Indizes erholten, während andere Rückgänge verzeichneten. Investoren beobachteten genau verschiedene Faktoren, darunter Arbeitslosenansprüche, Kryptowährungsentwicklungen und die Leistung einzelner Unternehmen, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu erkennen.

Quellen:

– Econoday

– CME FedWatch-Tool