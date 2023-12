Erkundung des Potenzials von Marshubschraubern der nächsten Generation

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) verschiebt ständig die Grenzen der Weltraumforschung. In einer aktuellen Entwicklung hat die NASA ein fesselndes Video veröffentlicht, das Rotorblätter aus Kohlefaser zeigt, die das Potenzial haben, in der nächsten Generation von Marshubschraubern eingesetzt zu werden. Diese experimentellen Tests fanden im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien statt, nur einen Tag vor dem historischen Flug des Ingenuity-Hubschraubers auf dem Mars.

Die Fortschritte in der Rotorblatttechnologie sind erheblich. Die neuen Kohlefaserblätter, die länger und stärker sind als die des Ingenuity Mars Helicopter, wurden auf die Probe gestellt. Über einen Zeitraum von drei Wochen wurden die Rotorblätter mit immer höheren Geschwindigkeiten und Steigungswinkeln gedreht, um ihre Fähigkeit zu bewerten, Überschallgeschwindigkeiten standzuhalten. Bemerkenswerterweise erreichten sie bei Tests nahezu Überschallgeschwindigkeit und übertrafen damit ihre Vorgänger.

Die NASA glaubt, dass diese effizienteren und robusteren Rotorblätter das Potenzial haben, zukünftige Marsmissionen zu revolutionieren. Indem sie größere und leistungsfähigere Hubschrauber ermöglichen, eröffnen sie Möglichkeiten für weitere Erkundungen und wissenschaftliche Entdeckungen auf dem Roten Planeten. Es müssen jedoch Herausforderungen bewältigt werden, insbesondere die Bewältigung von Turbulenzen, die durch Vibrationen verursacht werden, wenn sich die Blattspitzen Überschallgeschwindigkeiten nähern.

Während die hochmodernen Rotorblätter auf der Erde getestet wurden, sorgte der Ingenuity Mars Helicopter auf dem Mars selbst für Schlagzeilen. Es absolvierte seinen 59. Flug und erreichte eine Höhe von 66 Fuß (20 Meter), was seinen bisher höchsten Flug darstellte. Die NASA hat ein faszinierendes Video des Fluges geteilt, das sowohl von der Mastcam-Z auf dem Marsrover Perseverance als auch von der nach unten gerichteten Navcam von Ingenuity aufgenommen wurde und zwei einzigartige Perspektiven bietet.

Angesichts der bemerkenswerten Leistungen von Ingenuity und der erfolgreichen Tests der Rotorblätter aus Kohlefaser erklärte die NASA stolz, dass „zum ersten Mal in der Geschichte zwei Planeten die Heimat für Tests zukünftiger Flugzeugdesigns waren.“ Dieser Meilenstein stellt die Konvergenz bahnbrechender Fortschritte in der Luft- und Raumfahrttechnologie dar und bringt uns der Lösung der Geheimnisse des Mars näher.

FAQ:

F: Was waren die wichtigsten Errungenschaften des Ingenuity Mars Helicopter?

A: Der Ingenuity Mars Helicopter erreichte durch experimentelle Flugtests neue Höhen- und Fluggeschwindigkeitsrekorde auf dem Roten Planeten.

F: Was macht die Carbonfaser-Rotorblätter der nächsten Generation so bedeutsam?

A: Die neuen Rotorblätter sind länger, stärker und effizienter als ihre Vorgänger und ermöglichen möglicherweise größere und leistungsfähigere Marshubschrauber.

F: Warum ist die Bewältigung von Turbulenzen bei Überschallgeschwindigkeit eine Herausforderung?

A: Wenn die Blattspitzen Überschallgeschwindigkeit erreichen, kann es schnell schwierig werden, vibrationsverursachende Turbulenzen zu kontrollieren.

F: Wie viele Flüge hat der Ingenuity Mars Helicopter absolviert?

A: Der Ingenuity Mars Helicopter hat 66 Flüge absolviert und damit seine geplante 30-Tage-Mission um das 32-fache übertroffen.

F: Wer hat gesagt: „Unsere Mars-Hubschraubertests der nächsten Generation hatten buchstäblich das Beste aus beiden Welten“?

A: Teddy Tzanetos, Projektmanager von Ingenuity und Manager für die Mars Sample Recovery Helicopters, gab diese Erklärung ab.