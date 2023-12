Neuer Durchbruch in der Lasertechnologie revolutioniert die Krebsbehandlung

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Forscher am Advanced Laser Light Source Laboratory (ALLS) des Institut national de recherche scientifique (INRS) eine neue Anwendung für ultraschnelle Lasertechnologie entdeckt, die die Strahlentherapie in der Onkologie erheblich verbessern könnte. Die von Professor François Légaré geleitete und in der Fachzeitschrift Laser & Photonics Reviews veröffentlichte Studie stellt das traditionelle Verständnis von Hochleistungslaserpulsen in Frage und zeigt die Fähigkeit, Elektronen auf Energien im MeV-Bereich (Megaelektronenvolt) zu beschleunigen, vergleichbar mit einigen verwendeten Bestrahlungsgeräten Krebsbehandlung.

Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Fokussierung eines Laserpulses mit ausreichender Intensität in der Umgebungsluft Plasma erzeugen und zu einer Elektronenbeschleunigung auf Energien von höchstens einigen keV (Kiloelektronenvolt) führen würde. Das Forschungsteam konnte diese physikalische Grenze jedoch überwinden und beweisen, dass Elektronen in der Umgebungsluft auf Energien im MeV-Bereich beschleunigt werden können – etwa 1,000 Mal höher als bisher für möglich gehalten.

Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf die Krebsbehandlung, insbesondere auf die Entwicklung der FLASH-Strahlentherapie, einem neuartigen Ansatz, der in extrem kurzer Zeit hohe Strahlungsdosen abgibt. Die FLASH-Strahlentherapie hat das Potenzial, gesundes Gewebe rund um Tumore wirksamer zu schützen als die herkömmliche Strahlentherapie. Die vom Laserstrahl des Forschungsteams erzeugten Elektronenquellen haben dieselben Eigenschaften wie die in der FLASH-Strahlentherapie verwendeten und bieten neue Möglichkeiten zum Verständnis des FLASH-Effekts und zur Verbesserung der Strahlenbehandlungen für Krebspatienten.

Diese Entdeckung unterstreicht jedoch auch die Notwendigkeit, beim Umgang mit stark fokussierten Laserstrahlen in der Umgebungsluft Vorsicht walten zu lassen. Die während der Studie beobachtete hohe Strahlungsdosisleistung von Elektronen stellt ein Strahlenexpositionsrisiko dar, und Forscher betonen, wie wichtig es ist, in Laboratorien sicherere Praktiken einzuführen, um Benutzer vor schädlicher Strahlung zu schützen.

Die am INRS angesiedelte Advanced Laser Light Source (ALLS) ist eine erstklassige Forschungsinfrastruktur, die sich auf die Entwicklung laserbasierter Quellen mit revolutionären Anwendungen konzentriert. Das ALLS, ein Mitglied des LaserNetUS-Netzwerks, hat im Rahmen des Major Scientific Initiative-Programms Fördermittel vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Energie (MEIE) und der Canada Foundation for Innovation (CFI) erhalten.

Diese bahnbrechende Studie ist ein Sprungbrett für weitere Fortschritte in der Lasertechnologie und ihrem Potenzial, die Krebsbehandlung zu verändern. Mit der laufenden Forschung könnte diese innovative Anwendung zu einer wirksameren und sichereren Strahlentherapie für Krebspatienten weltweit führen.