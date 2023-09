Der IWF und die Weltbank verpflichten sich, den Klimawandel, Schuldenanfälligkeiten und den digitalen Wandel anzugehen

By

In einer seltenen gemeinsamen Erklärung haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank zugesagt, ihre Zusammenarbeit bei der Bewältigung drängender globaler Probleme wie Klimawandel, Schuldenanfälligkeit und digitale Umstellung von Ländern zu verstärken. Die beiden Institutionen sind sich der wachsenden Herausforderungen bewusst, vor denen die Weltwirtschaft steht, darunter zunehmende Klimakatastrophen, verlangsamtes Wachstum und geopolitische Fragmentierung, und glauben, dass sie durch Zusammenarbeit einen entscheidenden Beitrag leisten können.

Der IWF und die Weltbank wurden 1944 bei einem Treffen in Bretton Woods, New Hampshire, gegründet und sind mit ihrer universellen Mitgliedschaft und ihrem Fachwissen gut aufgestellt, um Ländern bei der wirksamen Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen. Der neue Präsident der Weltbank, Ajay Banga, wird an seinem ersten G20-Gipfel teilnehmen und hat den Auftrag, die Ressourcen des Kreditgebers zu erweitern, um neben seiner traditionellen Mission zur Armutsbekämpfung den Klimawandel, Pandemien, Fragilität und andere globale Krisen zu bekämpfen.

US-Präsident Joe Biden will sich beim G20-Gipfel auf die Reform der Weltbank und anderer multilateraler Entwicklungskreditgeber konzentrieren. Die USA betrachten diese Institutionen als wichtiges Gegengewicht zu Chinas Auslandskrediten. Um dem Klimawandel entgegenzutreten, planen der IWF und die Weltbank eine Zusammenarbeit auf einer „strukturierteren und institutionalisierten Grundlage“. Dazu gehört die Formalisierung regelmäßiger Treffen der Bank-Fonds-Klimaberatungsgruppe alle zwei Monate, um klimabezogene Entwicklungen bei Schlüsselprojekten zu prüfen. Auch der Resilience and Sustainability Trust des IWF, der Länder mit mittlerem Einkommen finanziell für Klimaresilienz und Übergangsprojekte bereitstellt, wird genutzt.

Darüber hinaus werden die beiden Institutionen daran arbeiten, Klimaaspekte in ihre Bemühungen zur Schuldentragfähigkeit von Ländern mit niedrigem Einkommen einzubeziehen. Sie haben bereits eng an der Schuldentragfähigkeit gearbeitet, sich für verbesserte Restrukturierungsrahmen eingesetzt und letztes Jahr einen Runden Tisch zur Staatsverschuldung ins Leben gerufen, um Restrukturierungskonzepte zu standardisieren und die Schuldenbehandlung zu beschleunigen.

Darüber hinaus werden der IWF und die Weltbank zusammenarbeiten, um Länder bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen. Dazu gehört die Anbindung der Bürger an Online-Dienste und der Abbau von Hindernissen für die digitale Integration. Ihre gemeinsamen Anstrengungen werden den Ländern dabei helfen, die Wirksamkeit der Einnahmenerhebungs- und Ausgabensysteme zu steigern und die Vorteile neuer digitaler Technologien zu nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken zu bewältigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der IWF und die Weltbank einen bedeutenden Schritt unternommen haben, um sich für die Bewältigung des Klimawandels, der Schuldenanfälligkeit und des digitalen Wandels der Länder einzusetzen. Ihr kollaborativer Ansatz zielt darauf ab, den Ländern entscheidende Unterstützung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und der Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums zu bieten.

