Ride in a Waymo: Ein Blick in die Zukunft des autonomen Transports

Kürzlich hatte Matt Rosoff, Redakteur für Technik und Klima bei CNBC, die Gelegenheit, mit seinem jugendlichen Sohn in einem Waymo, dem selbstfahrenden Auto von Alphabet, zu fahren. Die Erfahrung verlief völlig ereignislos und grenzte an Langeweile, was ein Beweis für die Bereitschaft und das Potenzial der autonomen Fahrzeugtechnologie ist.

Da autonome Fahrzeuge auf den Straßen von San Francisco immer häufiger anzutreffen sind und Waymos- und GM Cruise-Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer auskommen, freuten sich Rosoff und sein Sohn darauf, dieses innovative Transportmittel auszuprobieren. Über die Waymo-App auf seinem Handy bestellten sie ganz einfach eine Fahrt von der örtlichen Drogerie zu ihrem Zuhause und ersparten sich so einen steilen Aufstieg.

Als sie das Waymo betraten, wurden sie von einem angenehmen Innenraum begrüßt, der in rosa Licht getaucht war und im Hintergrund Hintergrundmusik spielte. Die Fahrt selbst verlief reibungslos und komfortabel, wobei das Auto selbstbewusst durch enge Straßen und anspruchsvolle Abschnitte navigierte.

Der Waymo verhielt sich so, als ob ein kompetenter Mensch hinter dem Lenkrad säße, indem er imaginäre Mittellinien überquerte, um geparkte Autos zu manövrieren und Hindernissen effektiv auszuweichen. Die Geschwindigkeit blieb konstant bei knapp 25 Meilen pro Stunde, was eine sichere und kontrollierte Fahrt gewährleistete.

Trotz der kurzen Fahrt versuchten Rosoff und sein Sohn, ihre Geräte mit der Konsole des Autos zu verbinden, was das Potenzial für personalisierte Unterhaltungsoptionen während autonomer Fahrten verdeutlichte. Doch schon bald wurde ihnen klar, dass die Reise zu Ende ging, als sich der Waymo ihrem Abgabepunkt näherte.

Am Ende der Fahrt stiegen sie aus dem Fahrzeug aus, nachdem sie den Anweisungen des Bord-Sprachassistenten gefolgt waren. Die Fahrt kostete sie 8 US-Dollar, etwa so viel wie eine Fahrt mit Lyft oder Uber. Da jedoch keine Fahrer zahlen müssen, gehen alle erzielten Einnahmen direkt an das Unternehmen.

Insgesamt war Rosoff von der Erfahrung beeindruckt und dachte über die Zukunft selbstfahrender Autos nach. Zunächst war er ein Skeptiker und glaubte, dass autonome Fahrzeuge immer nur ein paar Jahre von der Realität entfernt seien. Doch nachdem er eine nahtlose und ereignislose Fahrt in einem Waymo erlebt hat, sieht er nun das Potenzial, dass autonome Transportmittel für kurze Stadtfahrten alltäglich werden, vorausgesetzt, dass Unternehmen wie Waymo effektiv skalieren können.

Mit fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsmaßnahmen haben autonome Fahrzeuge das Potenzial, die Art und Weise, wie wir reisen, zu verändern. Verbraucher, Investoren und Regulierungsbehörden müssen sich auf diesen bevorstehenden Wandel vorbereiten, denn selbstfahrende Autos sind nicht nur da, sondern auch eine natürliche und sichere Wahl für den Transport.

Quellen:

– Rosoff, Matt. „Ich bin mit einem Waymo-Robotaxi gefahren.“ CNBC.