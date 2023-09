Twitch-Streamer Asmongold stimmt Todd Howards Verteidigung der Starfield-Exklusivität zu

Während eines Livestreams teilte der beliebte Twitch-Streamer Zack „Asmongold“ seine Zustimmung mit Todd Howard, dem ausführenden Produzenten von Bethesda Game Studios, darüber, dass Starfield ein Xbox-exklusiver Titel sei. In einem kürzlichen BBC-Interview erklärte Howard, dass Menschen bestimmte Spiele oft mit bestimmten Plattformen assoziieren, und führte als Beispiel die Verflechtung der Legend of Zelda-Reihe mit Nintendo an. Asmongold schloss sich dieser Meinung an und erklärte, dass die Exklusivität von Xbox gegenüber Starfield für ihn besser sei als die von Sony oder Nintendo.

Ein Streitpunkt, den Asmongold ansprach, war die Behauptung von Howard, dass die Entwicklung für PC einfacher sei als die Entwicklung für Konsolen. Asmongold argumentierte, dass die Entwicklung eines PC-Spiels aufgrund der großen Bandbreite an Grafikkarten und PC-Konfigurationen, die Entwickler berücksichtigen müssen, tatsächlich komplizierter sei. Während einige Zuschauer mit Asmongolds Meinung nicht einverstanden waren, blieb er bei seiner Ansicht und hob Fälle hervor, in denen PC-Veröffentlichungen im Vergleich zu Konsolenversionen problematisch waren.

Der Livestream zog auch Kommentare von Fans auf YouTube an, mit über 1,670 Kommentaren, die das Thema diskutierten. Die Reaktionen waren gemischt und zeigten die unterschiedlichen Meinungen der Fans zu diesem Thema.

Asmongold, der Starfield seit seiner Early-Access-Veröffentlichung spielt, teilte zuvor seine ersten Gedanken zum Spiel mit und beschrieb es als „gut“. Allerdings äußerte er Kritik an der Haupthandlung und fand diese mangelhaft an Qualität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Asmongolds Zustimmung zu Todd Howards Verteidigung der Starfield-Exklusivität eine interessante Perspektive in dieser Angelegenheit bietet. Auch wenn es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob die Entwicklung für PC anspruchsvoller ist als für Konsolen, unterstreichen die durch diesen Livestream ausgelösten Gespräche die Leidenschaft und das Engagement der Gaming-Community.

