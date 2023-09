Huawei Technologies Co. hat mit seinem neuesten Smartphone-Modell, dem Mate 60 Pro, einen bedeutenden Schritt unternommen, um Chinas Fortschritte bei der Entwicklung seiner heimischen Technologiefähigkeiten zu demonstrieren. Neben dem in China entwickelten und hergestellten Kirin-Prozessor zeichnet sich dieses Smartphone durch einen hohen Anteil an in China hergestellten Komponenten aus.

Die von TechInsights für Bloomberg durchgeführte Teardown-Analyse zeigt, dass Huawei mehrere Komponenten von chinesischen Unternehmen bezog. Das Mate 60 Pro umfasst ein Hochfrequenz-Frontend-Modul von Beijing OnMicro Electronics Co., ein Satellitenkommunikationsmodem von Hwa Create Co. und einen RF-Transceiver von Guangzhou Runxin Information Technology Co. Der Speicher von SK Hynix Inc. ist der einzige bisher identifizierte Fremdkomponente.

Die Abhängigkeit von inländischen Zulieferern für technische Komponenten ist eine beeindruckende Leistung für Huawei angesichts der Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert war, nachdem es durch US-Sanktionen im Jahr 2020 vom Markt für fortschrittliche Chips und die Chipherstellung abgeschnitten wurde. Das Unternehmen war zuvor bei wichtigen Kommunikationschips auf amerikanische Zulieferer angewiesen und musste nach alternativen Mitteln suchen, um seine Prozessoren und drahtlosen Chips herzustellen.

Trotz dieser Widrigkeiten ist es Huawei gelungen, ein Smartphone mit überwiegend in China hergestellten Komponenten zu entwickeln und damit seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen, das Technologieembargo zu umgehen. Die WLAN-Geschwindigkeiten des Mate 60 Pro liegen auf dem Niveau von 5G-Geräten und das Gerät weist keinen ungewöhnlichen Akkuverbrauch auf.

Es bleiben jedoch Fragen hinsichtlich des Produktionsvolumens und der Kosten dieser Komponenten. Huawei muss mit etablierten Playern wie Apple und Samsung konkurrieren, deren Smartphones Chips verwenden, die dem neuesten Angebot von Huawei mindestens zwei Generationen voraus sind. Dennoch wurde die Veröffentlichung des Mate 60 Pro ohne detaillierte Spezifikationen von staatlichen Medien als Beweis dafür gefeiert, dass die Bemühungen der USA, Chinas Zugang zu fortschrittlichen Technologien einzuschränken, gescheitert sind.

Der Erfolg des Mate 60 Pro könnte erhebliche Auswirkungen auf Huawei und den chinesischen Smartphone-Markt haben. Analysten schätzen, dass Huawei, wenn es 5 Millionen Einheiten verkauft, 38 % der iPhone-Verkäufe in China kannibalisieren könnte. Allerdings erhöhen Lieferengpässe und niedrige Produktionserträge die Unsicherheit darüber, ob Huawei in der Lage ist, die Nachfrage zu decken.

Während Huawei seine inländischen Technologiekapazitäten weiter vorantreibt, bleibt abzuwarten, wie die USA reagieren werden. Der Abgeordnete Michael McCaul hat angedeutet, dass Zulieferer von Huawei, wie Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), möglicherweise gegen US-Sanktionen verstoßen haben. Der Ausgang dieser Entwicklungen könnte weitreichende Auswirkungen sowohl auf Huawei als auch auf die globale Technologiebranche haben.

Quellen: Bloomberg News, TechInsights