Huawei hat sein neuestes Flaggschiff, das Huawei Mate X5, in aller Stille in China auf den Markt gebracht. Obwohl das Unternehmen die Prozessordetails des Telefons nicht bekannt gegeben hat, verfügt es über ein 7.85-Zoll-LTPO-OLED-Innendisplay und einen 6.4-Zoll-OLED-LTPO-Außenbildschirm. Das Mate X5 ist in fünf verschiedenen Farboptionen erhältlich und in zwei Speichervarianten erhältlich. Die Preisdetails des Mobilteils werden noch bekannt gegeben.

Das Huawei Mate X5 ist der Nachfolger des Huawei Mate X3, das Anfang des Jahres in China auf den Markt kam. Ausgestattet mit einem Octa-Core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC erhielt das Mate X3 positive Bewertungen. Das neu vorgestellte Mate X5 wird in den Farboptionen Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (Grün) und Phantom Purple angeboten. Es ist außerdem in zwei Speicheroptionen erhältlich: 12 GB + 512 GB und 16 GB + 512 GB. Darüber hinaus stehen exklusiv für die Collector's Edition zwei Speicheroptionen zur Verfügung: 16 GB + 512 GB und 16 GB + 1 TB.

Das Huawei Mate X5 verfügt über ein 7.85 Zoll großes LTPO-OLED-Innenpanel mit einer Auflösung von 2496 x 2224 Pixeln. Es verfügt über eine Touch-Sampling-Rate von 240 Hz und ein Seitenverhältnis von 8:7.1. Das Cover-Display ist ein 6.4-Zoll-OLED-LTPO-Panel mit einer Auflösung von 2504 x 1080 Pixeln, einer Touch-Sampling-Rate von bis zu 300 Hz und einem Seitenverhältnis von 20.9:9. Das Telefon ist mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB integriertem Speicher ausgestattet.

Was die Kamerafunktionen angeht, verfügt das Mate X5 über eine dreifache Rückfahrkamera. Es umfasst einen leistungsstarken 50-Megapixel-Primärsensor, einen 13-Megapixel-Sensor mit Ultraweitwinkelobjektiv und einen 12-Megapixel-Sensor mit Periskop-Teleobjektiv, das die optische Bildstabilisierung (OIS) unterstützt. Auf der Vorderseite befindet sich eine 8-Megapixel-Kamera zum Aufnehmen von Selfies.

Das Mate Es läuft auf Harmony OS 5, dem neuesten Betriebssystem von Huawei. Das Telefon bietet verschiedene Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 5,060ac, Bluetooth 66, GPS, NFC und USB Typ-C. Es ist außerdem IPX50-zertifiziert und spritzwassergeschützt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Huawei Mate X5 eine beeindruckende Ergänzung zum Markt für faltbare Telefone ist. Mit seinem beeindruckenden Display, dem leistungsstarken Kamera-Setup und den Schnellladefunktionen wird es Technikbegeisterte mit Sicherheit anziehen. Das Telefon setzt die Tradition von Huawei fort, erstklassige Geräte zu liefern, die die Grenzen der Smartphone-Technologie verschieben.

