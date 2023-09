Huawei Mate 60 Pro+: Das Topmodell der Mate 60-Familie im Überblick

Das Huawei Mate 60 Pro+ ist nach der Einführung des Mate 60 und des Mate 60 Pro das neueste Mitglied der Mate 60-Serie von Huawei. Dieses Spitzenmodell baut auf den Funktionen des regulären Pro-Modells auf und bringt sie auf die nächste Stufe.

Beginnend mit dem Chipsatz hat Huawei die genauen Spezifikationen nicht bekannt gegeben, es wird jedoch angenommen, dass er mit dem in China hergestellten 7-nm-Chipsatz Kirin 9000s betrieben wird. Das Mate 60 Pro+ verfügt über 16 GB RAM (gegenüber 12 GB beim Pro-Modell) und bietet Speicheroptionen von 512 GB oder 1 TB, erweiterbar über das proprietäre NM-Kartenformat von Huawei.

Das Display des Mate 60 Pro+ ist ein 6.82 Zoll großes LTPO-OLED-Panel, ähnlich dem Pro-Modell, jedoch mit einer höheren Auflösung von 1,260 x 2,720 Pixeln. Es handelt sich um ein 10-Bit-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 1 Hz bis 120 Hz und verfügt über 300 Hz Touch-Sampling. Die Helligkeit wird durch eine 1,440 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimmung gesteuert.

Was die Haltbarkeit angeht, ist das Mate 60 Pro+ mit der Schutzart IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und hält einem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 6 Metern (20 Fuß) für eine halbe Stunde stand. Es verfügt außerdem über Kunlun-Glas der zweiten Generation zum Schutz vor Kratzern und Beschädigungen.

Das Mate 60 Pro+ verfügt über ein dreifaches Punch-Hole-Design auf dem Display, mit einem Loch für die 13-MP-Selfie-Kamera und zwei Löchern für das 3D Time of Flight (ToF)-System. Auf der Rückseite verfügt es über ein beeindruckendes Kamera-Setup. Das Hauptmodul beherbergt einen 48-MP-Sensor mit einem OIS-fähigen Objektiv, während das Periskopmodul über einen 48-MP-Sensor und ein 90-mm-3.0:40-Objektiv mit OIS verfügt. Die Ultra-Wide-Kamera wurde auf einen XNUMX-MP-Sensor aufgerüstet.

Die Akkukapazität bleibt gegenüber dem Pro-Modell unverändert, mit einem 5,000-mAh-Akku, der schnelles Laden mit 88 W kabelgebundener und 50 W kabelloser Geschwindigkeit unterstützt. Es bietet auch 20-W-Reverse-Wireless-Laden zum Laden anderer Geräte. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 mit LDAC- und L2HC-Codecs, NFC und ein IR-Blaster.

Eine einzigartige Funktion des Mate 60 Pro+ ist seine Fähigkeit, neben bidirektionalen Textnachrichten über das BeiDou-Netzwerk auch Sprachanrufe über das Tiantong-Satellitennetzwerk zu tätigen. Die genauen Abonnementdetails für diesen Dienst wurden nicht bekannt gegeben.

Die Auslieferung des Huawei Mate 60 Pro+ wird voraussichtlich am 9. Oktober beginnen, der Preis wird noch bekannt gegeben. Kunden können jedoch einen Platz in der Warteschlange reservieren, indem sie eine Anzahlung von 1,000 CNY (ca. 135 $) leisten. Zu den Farboptionen für das Mate 60 Pro+ gehören Schwarz und Creme, wobei sowohl 512 GB als auch 1 TB Speicheroptionen verfügbar sind.

Definitionen:

– Kirin 9000s: Ein 7-nm-Chipsatz von Huawei.

– LTPO: Polykristallines Niedertemperaturoxid, eine Technologie, die in OLED-Displays für eine verbesserte Energieeffizienz verwendet wird.

– IP68: Ein internationaler Standard für Wasser- und Staubbeständigkeit.

– OIS: Optische Bildstabilisierung, eine Technologie, die in Kameraobjektiven verwendet wird, um durch Kameraverwacklungen verursachte Unschärfen zu reduzieren.

– ToF: Time of Flight, eine Technologie, die in Kameras verwendet wird, um den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv zu messen.

– BeiDou: Ein chinesisches Satellitennavigationssystem.

– Tiantong: Ein Satellitennetzwerk, das Sprachanrufe und Textnachrichten in abgelegenen Gebieten ermöglicht.

Quellen:

– [Chinesische Quelle]