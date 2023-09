So verwenden Sie Grav Jump in Starfield: Ein Leitfaden für Reisen durch Systeme

By

Im mit Spannung erwarteten Spiel Starfield ist der Grav-Sprung eines der wichtigsten Features. Diese innovative Fähigkeit ermöglicht es Spielern, durch verschiedene Planetensysteme und Galaxien zu reisen. Wenn Sie verschiedene Planeten erkunden und sich auf spannende Abenteuer einlassen möchten, müssen Sie den Grav-Sprung meistern.

Ähnlich wie das Konzept der interstellaren Reise in Science-Fiction-Filmen erfordert die Verwendung des Grav-Sprungs in Starfield ein paar Schritte. Der erste und wichtigste Schritt besteht darin, dem Grav-Antrieb Strom zuzuweisen. Dieser Kraftverteilungsprozess ist entscheidend für einen erfolgreichen Grav-Sprung.

Um einen Grav-Sprung in Starfield durchzuführen, befolgen Sie diese einfachen Schritte:

1. Öffnen Sie die Sternenkarte und wählen Sie das System aus, zu dem Sie reisen möchten. Bedenken Sie, dass Sie nur zu weiß markierten Systemen reisen können, während rot markierte Systeme vorerst außer Reichweite sind.

2. Nachdem Sie das gewünschte System ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Springen“. Dadurch wird das Spiel aufgefordert, Sie aufzufordern, Ihrem Grav-Laufwerk Strom zuzuweisen.

3. Verwenden Sie Ihre Pfeiltasten, um anderen Abschnitten Energie zu entziehen und sie in den Reserven zu speichern. Übertragen Sie dann die gespeicherte Energie in den Grav-Antrieb.

4. Nachdem Sie die Kraft zugewiesen haben, versuchen Sie erneut, den Sprung auszulösen. Ihr Grav-Antrieb funktioniert dann ordnungsgemäß. Anfangs mag der Grav-Antrieb schwach sein, aber Sie haben die Möglichkeit, ihn aufzurüsten.

Um Ihren Grav-Antrieb aufzurüsten, wenden Sie sich an einen der Schiffsservicetechniker in Großstädten in der Nähe der Landekapsel. Durch die Aufrüstung des Grav-Antriebs können Sie zu Sternensystemen reisen, die sonst unzugänglich wären.

Denken Sie daran, dass die Erkundung neuer Sternensysteme und die Verbesserung der Fähigkeiten Ihres Schiffes Schlüsselaspekte des Starfield-Erlebnisses sind. Machen Sie also das Beste aus der Grav-Sprungfunktion und begeben Sie sich auf spannende Abenteuer im Spiel.

