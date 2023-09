So spielen Sie Starfield auf Xbox One und Mobilgeräten

Wenn Sie daran interessiert sind, Starfield zu spielen, aber keine Xbox Series X/S oder einen leistungsstarken PC haben, machen Sie sich keine Sorgen! Sie können das Spiel weiterhin auf Ihrer Xbox One oder Ihrem Mobilgerät spielen.

Ist Starfield auf Xbox Cloud Gaming?

Ja, Starfield ist auf Xbox Cloud Gaming verfügbar. Das bedeutet, dass Sie das Spiel auf jedem Gerät spielen können, das Xbox Cloud Gaming unterstützt, einschließlich Ihrer Xbox One oder Ihrem Mobilgerät. Beachten Sie jedoch, dass es beim Streamen von Spielen möglicherweise einige Einschränkungen gibt. Wenn Ihre Internetverbindung nicht stark und stabil genug ist, kann es zu Verzögerungen, verschwommenen Bildern, blockartigen Artefakten und schlechtem Ton kommen. Wenn Sie jedoch bisher keine Probleme mit Xbox Cloud Gaming hatten, ist die Nutzung des Streaming-Dienstes zum Spielen von Starfield eine praktikable Option.

Wenn Sie Starfield unbedingt auf der Xbox Series X spielen möchten, aber keine Zeit für die Installation haben, können Sie es auch per Cloud-Streaming spielen.

So spielen Sie Starfield auf Xbox One

Um Starfield auf Xbox One zu spielen, können Sie es mit Ihrem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement über Xbox Cloud Gaming streamen. Schalten Sie einfach Ihre Xbox One ein, gehen Sie zu Game Pass und suchen Sie nach Starfield. Sobald Sie das Spiel gefunden haben, klicken Sie auf „Spielen“, um mit dem Streaming zu beginnen. Es ist nicht nötig, das Spiel zu installieren!

Bedenken Sie jedoch, dass das Streamen von Spielen viel Datenvolumen und Bandbreite beansprucht. Stellen Sie daher sicher, dass für Ihre Internetverbindung keine Datenbeschränkung gilt.

So spielen Sie Starfield auf Mobilgeräten

Um Starfield auf Ihrem Mobilgerät zu spielen, müssen Sie die Xbox Game Pass-App aus dem Google Play Store (für Android) oder dem Apple App Store (für iOS) installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnent sind.

Melden Sie sich nach der Installation der App bei Ihrem Microsoft-Konto mit demselben Konto an, mit dem Sie den Xbox Game Pass Ultimate bezahlen. Suchen Sie Starfield in der Spieleliste und tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um die Spieleseite zu öffnen. Wenn Sie bei Game Pass Ultimate angemeldet sind, sehen Sie auf der Seite eine grüne Schaltfläche mit der Aufschrift „Spielen“. Tippen Sie einfach darauf, um mit dem Spielen zu beginnen, ohne dass eine Installation erforderlich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass zum Spielen von Starfield auf Mobilgeräten ein Controller erforderlich ist. Sie können einen über Bluetooth verbundenen Controller (z. B. einen Xbox-Controller) oder einen Controller verwenden, der an Ihrem Telefon befestigt wird.

Auch wenn Sie nicht über die neueste Gaming-Hardware verfügen, können Sie Starfield über Xbox Cloud Gaming auf Ihrer Xbox One oder Ihrem Mobilgerät spielen.

Definitionen:

– Xbox Cloud Gaming: Microsofts Cloud-Gaming-Dienst, der es Spielern ermöglicht, Spiele auf verschiedene Geräte zu streamen, einschließlich Xbox One und Mobilgeräten.

– Xbox Game Pass Ultimate: Ein von Microsoft bereitgestellter Abonnementdienst, der Spielern Zugriff auf eine Spielebibliothek, einschließlich Starfield, ermöglicht.

