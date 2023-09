So pingen Sie Ihre Apple Watch über das Kontrollzentrum des iPhones an

By

Eine der neuen Funktionen in iOS 17 ermöglicht es Ihnen, Ihre verknüpfte Apple Watch über das Kontrollzentrum Ihres iPhones anzupingen, ohne die Find My-App nutzen zu müssen. Diese praktische Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie versuchen, Ihre Apple Watch an schwer zugänglichen Orten wie unter der Couch oder in einer Schublade aufzubewahren.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Schaltfläche „Meine Uhr anpingen“ manuell zu Ihrem Kontrollzentrum hinzufügen. Hier ist wie:

1. Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone.

2. Gehen Sie zum Abschnitt Kontrollzentrum.

3. Tippen Sie unter „Weitere Steuerelemente“ auf das grüne „+“-Symbol für die Option „Meine Uhr anpingen“.

Sobald Sie die Schaltfläche „Meine Uhr anpingen“ zu Ihrem Kontrollzentrum hinzugefügt haben, können Sie Ihre Apple Watch ganz einfach finden, indem Sie auf das Symbol tippen. Dadurch gibt Ihre Apple Watch einen hörbaren Ton aus, sodass Sie sie leichter finden können.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Funktion „Ping My Watch“ nur funktioniert, wenn sich Ihr iPhone und Ihre Apple Watch in Bluetooth-Reichweite befinden oder mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Wenn Ihre Apple Watch verloren geht oder gestohlen wird, müssen Sie dennoch die Find My-App verwenden, um sie zu finden.

Sie können die Funktion „Meine Uhr anpingen“ auch dann verwenden, wenn Ihre Apple Watch gesperrt ist, aufgeladen wird oder sich an Ihrem Handgelenk befindet. Dies macht es zu einem vielseitigen Werkzeug, um Ihre Uhr in jeder Situation zu finden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie mit der neuen Funktion „Ping My Watch“ im Kontrollzentrum von iOS 17 Ihre Apple Watch ganz einfach mit Ihrem iPhone lokalisieren können. Indem Sie die Schaltfläche „Meine Uhr anpingen“ zu Ihrem Kontrollzentrum hinzufügen, können Sie dafür sorgen, dass Ihre Apple Watch einen akustischen Ton ausgibt, der Ihnen beim Auffinden hilft. Stellen Sie einfach sicher, dass sich Ihr iPhone und Ihre Apple Watch in Reichweite befinden oder mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.+