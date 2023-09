Das iPhone 15 wird USB-C verwenden: Was Sie wissen müssen

By

Das iPhone 15, Apples neueste Version seines legendären Smartphones, hat eine große Änderung vorgenommen, die einige Benutzer verärgern könnte. Um den europäischen Vorschriften zu entsprechen, hat Apple den Lightning-Anschluss durch einen neuen ovalen USB-C-Anschluss zum Laden ersetzt. Dies bedeutet, dass Benutzer ihr Lightning-Zubehör wie Ladekabel und Ohrhörer durch neue Produkte ersetzen müssen, die USB-C verwenden.

Dieser Übergang erinnert an den Umstieg von Apple vom 30-Pin-Anschluss auf Lightning im Jahr 2012, wodurch viele Zubehörteile überflüssig wurden. Der Unterschied besteht dieses Mal jedoch darin, dass die meisten Menschen bereits über ein USB-C-Kabel verfügen. Viele Geräte, darunter Kopfhörer, Spielekonsolen und Apples eigene MacBooks, nutzen USB-C bereits als Standard-Ladeanschluss.

Die Umstellung auf USB-C erfolgt als Reaktion auf ein Mandat der Europäischen Union, das alle Smartphone-Hersteller verpflichtet, bis 2024 einen gemeinsamen Ladeanschluss einzuführen. Ziel ist es, die Umweltverschmutzung zu reduzieren, indem den Verbrauchern ermöglicht wird, weniger Stromkabel zu verwenden.

Auch wenn die Standardisierung von Ladekabeln einen Fortschritt darstellt, ist es wichtig, sich der potenziellen Gefahren bewusst zu sein, die mit USB-C-Kabeln verbunden sind. Im Gegensatz zu hochwertigen Ladegeräten verfügen günstigere USB-C-Kabel nicht über die notwendigen Chips, um Ihr Gerät vor Stromschwankungen zu schützen. Es ist wichtig, in langlebige Kabel namhafter Marken zu investieren, um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.

Es ist auch wichtig, darauf zu achten, wo Sie Ihr USB-C-Kabel anschließen. Wenn Sie es an Quellen mit höherer Spannung anschließen, als Ihr Telefon akzeptiert, kann dies zu Schäden oder sogar zu einem Stromschlag führen. Um die Sicherheit Ihres Telefons zu gewährleisten, sollten Sie weiterhin hochwertige Ladesteine ​​verwenden.

Für iPhone-Nutzer, die nicht gleich ein Upgrade planen, aber dennoch neue Ladegeräte benötigen, ist kabelloses Laden eine kostengünstige Alternative. Das EU-Mandat gilt nur für kabelgebundene Verbindungen, sodass kabellose Ladegeräte wie Apples MagSafe oder kabellose Ladepads und -ständer weiterhin problemlos verwendet werden können.

Insgesamt dürfte der Übergang zu USB-C mit dem richtigen Kabel und Ladestein Vorteile wie eine schnellere Datenübertragung und eine Reduzierung der Anzahl der für verschiedene Geräte benötigten Kabel bringen. Es bedeutet auch, dass beim Reisen oder Pendeln weniger Kabel mitgeführt werden müssen, da USB-C zu einem häufigeren Ladestandard wird.

Quellen:

– „Das iPhone 15 ist da und es ist ein Albtraum für all Ihr Zubehör“ von Brian X. Chen (The New York Times)