So erhalten Sie Schiffsteile in Starfield

Schiffsteile sind wesentliche Gegenstände im Spiel Starfield, da sie einen erheblichen Teil des Schiffsrumpfs reparieren und es Ihnen ermöglichen, Ihre Erkundungen fortzusetzen. Aufgrund ihrer Masse von jeweils 10.00 könnt ihr jedoch nur eine begrenzte Anzahl dieser Teile auf euren Abenteuern mitführen. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man mehr davon erhält.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Starfield Schiffsteile zu erwerben. Erstens können Sie sie bei verschiedenen Anbietern und Geschäften kaufen. Aufgrund ihrer Bedeutung erscheinen diese Teile in der Regel ganz oben oder ganz oben auf der Warenliste. Zu den bekannten Orten, an denen Sie Schiffsteile kaufen können, gehören Jemison Mercantile in New Atlantis, Newill's Goods in Neon und Shepherd's General Store in Akila. Darüber hinaus sind Kioske der Handelsbehörde, Handelsschiffe und Geschäfte ebenfalls zuverlässige Quellen für den Kauf von Schiffsteilen. Möglicherweise führen auch andere potenzielle Anbieter Schiffsteile, daher lohnt es sich, bei ihnen nachzufragen, ob Sie Bedarf haben.

Neben dem Kauf von Schiffsteilen können Sie diese auch beim Erkunden und Plündern finden. Halten Sie Ausschau nach plünderbaren Lagerbehältern, da diese möglicherweise Schiffsteile enthalten. Manchmal stößt man beim Durchsuchen dieser Container zufällig auf Schiffsteile. Darüber hinaus können aus zerstörten Schiffen auch Schiffsteile gewonnen werden. Obwohl sie sie nicht immer fallen lassen, lohnt es sich dennoch, jedes abgestürzte Schiff zu überprüfen. Insbesondere Schiffe der Crimson Fleet haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Schiffsteile abzuwerfen.

Wenn Sie auf ein befreundetes Fraktionsschiff stoßen, das in einen Luftkampf verwickelt ist, haben Sie die Möglichkeit, als Belohnung für die Rettung „einige zusätzliche Reparaturteile“ anzufordern. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Schiffsteile kostenlos zu erhalten, da die meisten Schiffe bereit sind, Ihnen welche zur Verfügung zu stellen.

Denken Sie daran, dass Sie Schiffsreparaturen zusätzlich zu diesen Methoden auch bezahlen können, indem Sie mit einem Schiffsservice-Techniker an einer Anlegestelle in einer Stadt oder im Schiffsservice-Gebäude sprechen.

Besorgen Sie sich einen guten Vorrat an Schiffsteilen, um sicherzustellen, dass Ihr Schiff in Top-Zustand bleibt, während Sie die Weiten von Starfield erkunden. Viel Spaß beim Abenteuer!

Quellen:

- Keiner