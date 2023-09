Das Finale der World Series of Warzone: So erhalten Sie einen kostenlosen Beta-Code für Modern Warfare 3

By

Das Finale der World Series of Warzone steht vor der Tür und wenn Sie ein Fan des beliebten Battle-Royale-Spiels sind, können Sie sich auf etwas freuen. Activision hat angekündigt, kostenlose Beta-Codes für Modern Warfare 3 an glückliche Zuschauer zu verschenken. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um zu den glücklichen Empfängern zu gehören.

Nach einem langen und anstrengenden Qualifikationsprozess haben sich 50 Teams aus der ganzen Welt ihren Platz im mit 600,000 US-Dollar dotierten Grand Final der World Series of Warzone gesichert. Diese Veranstaltung, die am 16. September in der Londoner Copper Box Arena stattfindet, verspricht für die engagiertesten Teilnehmer von Warzone ein einzigartiges LAN-Erlebnis zu werden.

Die jüngsten Abschwächungen des Cronen Squall in Staffel 5 Reloaded haben jedoch zu einer gewissen Unsicherheit im Vorbereitungsprozess für die Finalisten geführt. Community-Mitglieder haben sich für alternative Waffen als Ersatz für das Kampfgewehr ausgesprochen, und wir müssen abwarten, was die Profis auf der Hauptbühne einsetzen.

Lassen Sie uns nun über die aufregenden Neuigkeiten sprechen. Activision hat beschlossen, den Fans noch mehr Anreize zu bieten, sich die Finals der World Series of Warzone anzuschauen, indem es Beta-Codes für Modern Warfare 3 als Zuschauerbelohnungen anbietet. CharlieIntel hat berichtet, dass während der Veranstaltung insgesamt 50,000 Beta-Codes zu gewinnen sein werden.

Um eine Chance auf den Gewinn eines dieser Codes zu haben, müssen Sie sich die Finals der World Series of Warzone am 16. September ansehen. Wenn Sie sich mindestens eine Stunde lang das Turnier ansehen, erhalten Sie einen Eintrag. Sie können maximal drei Einträge erhalten, indem Sie sich drei Stunden lang die Veranstaltung ansehen. Je mehr Sie sich also ansehen, desto höher sind Ihre Chancen, einen Beta-Code zu erhalten.

Um sich für einen Betacode zu qualifizieren, müssen Sie ein Activision-Konto erstellen und es mit Ihrem Battle.net-, PSN-, Xbox- oder Steam-Konto verknüpfen. Darüber hinaus müssen Sie Ihr YouTube- oder Twitch-Konto mit Ihrem Activision-Konto verknüpfen. Stellen Sie schließlich sicher, dass Sie das Turnier live auf Ihrer bevorzugten Plattform verfolgen und dabei mit einem verknüpften Konto angemeldet sind, um Ihre Belohnungen zu erhalten.

Merken Sie sich also den 16. September in Ihrem Kalender vor und machen Sie sich bereit, die Finals der World Series of Warzone anzusehen, um die Chance zu haben, einen kostenlosen Beta-Code für Modern Warfare 3 zu gewinnen. Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung, indem Sie Ihr Activision-Konto erstellen und es mit Ihren Gaming- und Streaming-Plattformen verknüpfen. Viel Glück!

