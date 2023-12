Neues KI-System nutzt Satellitendaten, um Eisberge zu erkennen und ihre Bewegungen zu verfolgen

By

Ein Team von Astrophysikern an der Universität Lancaster im Vereinigten Königreich hat ein System mit künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, das Satellitendaten nutzt, um Eisberge zu erkennen und ihre Bewegungen zu überwachen. Die Technologie basiert auf einer Technik, die ursprünglich zur Suche und Analyse von Galaxienhaufen am Himmel eingesetzt wurde.

John Stott und Matthew Chan von der Lancaster University haben vom britischen Science and Technology Facilities Council einen Preis in Höhe von 300,000 Pfund für die Kommerzialisierung des Systems erhalten. Ihr Ziel ist es, das automatisierte Eisberg- und Meereis-Erkennungssystem so weiterzuentwickeln, dass es als kommerzielles Produkt eingesetzt werden kann.

Das KI-System weist eine Erfolgsquote von 94 % auf und ist in der Lage, Eisberge und Meereis auch unter Wolkendecke zu identifizieren. Dies geschieht durch die Analyse von Satellitenbildern, die mit großflächigem Radar mit synthetischer Apertur (SAR) aufgenommen wurden. Sobald das System für den kommerziellen Einsatz bereit ist, werden potenzielle Gefahren durch Eisberge mit Kunden in der maritimen Industrie geteilt, darunter Handelsschifffahrt, Fischerei, Touristenschiffe und Schiffsversicherer.

Diese neue Technologie wird der maritimen Industrie große Vorteile bringen, da sie dazu beiträgt, Kollisionen und kostspielige Umleitungen durch unerwartete Begegnungen mit Eisbergen zu verhindern. Durch die genaue Identifizierung und Verfolgung von Eisbergen können Schiffe ihre Routen anpassen oder notwendige Vorkehrungen treffen, um diese Gefahren zu vermeiden.

Besonders vorteilhaft ist die Fähigkeit des KI-Systems, unter Wolkendecke zu funktionieren, da sie gewährleistet, dass es bei verschiedenen Wetterbedingungen effektiv arbeiten kann. Diese Spitzentechnologie hat das Potenzial, die Erkennung und Überwachung von Eisbergen zu revolutionieren und die Sicherheit und Effizienz in der maritimen Industrie zu verbessern.