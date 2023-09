So vermeiden Sie, dass Sie in Starfield überlastet werden

By

Starfield, das neueste Rollenspiel von Bethesda, ist ein riesiges Spiel voller Quests, Gegenstände und Außerirdischen. Es kann jedoch leicht passieren, dass man überlastet ist und nicht in der Lage ist, schnell zu reisen oder zu sprinten. Aber keine Angst! Es gibt Möglichkeiten, diese frustrierende Situation zu vermeiden.

Erstens: Hören Sie auf, sich alles zu schnappen, was Ihnen begegnet. Auch wenn es verlockend ist, jeden noch so kleinen Gegenstand einzusammeln, ist das nicht notwendig. Der Verkauf von Gegenständen mit geringem Wert wird keinen großen Gewinn bringen, also konzentrieren Sie sich stattdessen auf das Abschließen von Quests und den Verkauf von Gegenständen mit hohem Wert. Lassen Sie den Müll hinter sich und ersparen Sie sich die Mühe.

Als nächstes erhöhen Sie Ihre Tragfähigkeit. In Starfield sind, wie auch in anderen Bethesda-Spielen, bestimmte Statistiken unerlässlich. Wenn Sie Ihre Fähigkeit zur Tragfähigkeit verbessern, können Sie mehr tragen, ohne überlastet zu werden. Fangen Sie früh an zu mahlen, um höhere Level freizuschalten und auf lange Sicht Zeit zu sparen.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, regelmäßig nach schweren Gegenständen in Ihrem Inventar zu suchen. Das Sortieren Ihres Inventars nach Gewicht hilft Ihnen, diese Artikel zu identifizieren und zu verwalten. Achten Sie besonders auf Schiffsteile, die schwer sind, aber oft übersehen werden, da sie als Hilfsgüter gelten. Bewahren Sie Schiffsteile auf Ihrem Schiff auf, anstatt sie mit sich herumzutragen.

Wählen Sie einige Waffen aus, die Sie verwenden möchten, und verkaufen oder lagern Sie den Rest. Dadurch können Sie Ihre Fähigkeiten fokussieren, weniger Munition mit sich führen und vermeiden, durch mehrere Waffen belastet zu werden. Nutzen Sie außerdem den Frachtraum Ihres Schiffes, um Ressourcen, Wertgegenstände und Gegenstände zu lagern, die Platz in Ihrem Inventar beanspruchen.

Halten Sie Ausschau nach Raumanzügen, die zusätzlichen Stauraum bieten. Diese Anzüge können Ihre Tragfähigkeit erheblich erhöhen und Ihre Abenteuer leichter zu bewältigen sein. Wenn Sie außerdem einen Begleiter haben, nutzen Sie dessen Inventarraum, um das Gewicht zu verteilen und Ihre Ladung zu erleichtern.

Wenn alles andere fehlschlägt, verwenden Sie Chemikalien oder Alkohol, um Ihre Belastbarkeit vorübergehend zu steigern. Gehen Sie jedoch sparsam damit um und denken Sie an mögliche negative Auswirkungen, die sie auf Ihren Charakter haben könnten.

Wenn Sie diese Tipps und Tricks befolgen, vermeiden Sie eine Überlastung in Starfield und können ein reibungsloseres Spielerlebnis genießen.

