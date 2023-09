Digital-Equity-Initiative in den nördlichen Berkshires gestartet

By

Die Region Northern Berkshires startet eine Initiative, um die „digitale Kluft“ zu überbrücken und einen gleichberechtigten Zugang zu Technologie und Internetdiensten sicherzustellen. Mit einem vom Staat bereitgestellten Zuschuss in Höhe von 120,000 US-Dollar wollen die Gemeinden Adams, Cheshire, Florida, Lanesborough und North Adams Probleme im Zusammenhang mit digitaler Gerechtigkeit in der Region identifizieren und angehen.

Mit dem Zuschuss soll eine gründliche Bewertung der digitalen Landschaft der Region durchgeführt werden, wobei der Schwerpunkt auf Bereichen liegt, in denen es an Zugang zu Technologie und hochwertigen Dienstleistungen mangelt. Die Evaluierung wird vom Berater VHB in Zusammenarbeit mit den beteiligten Städten und Gemeinden durchgeführt. Die Ergebnisse der Bewertung werden die notwendigen Strategien zur Bekämpfung der digitalen Kluft festlegen.

Mögliche Lösungen umfassen die Verbesserung der Bandbreiteninfrastruktur und des Wettbewerbs, das Angebot von Technologieschulungsprogrammen und die Verbesserung des öffentlichen Zugangs zu Computern und anderen digitalen Ressourcen. Das ultimative Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass alle Bewohner über die notwendigen Werkzeuge und Fähigkeiten verfügen, um an der zunehmend digitalen Welt teilzunehmen.

Der Stadtplaner von Adams, Kevin Rayner, betonte die Bedeutung dieser Initiative und erklärte, dass sie darauf abzielt, Menschen zu helfen, die keinen Zugang zu Technologie oder stabilen Internetverbindungen haben. Er betonte, dass Menschen ohne Zugang zu digitalen Plattformen erheblich im Nachteil seien, da die Gesellschaft immer stärker auf digitale Plattformen angewiesen sei.

Der Start dieser Initiative für digitales Eigenkapital in den nördlichen Berkshires ist ein Schritt zur Schaffung einer integrativeren und vernetzteren Gemeinschaft. Durch die Beseitigung der bestehenden Ungleichheiten beim Zugang zu Technologie und Internetdiensten hofft die Region, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und allen Einwohnern gleiche Chancen zu bieten.

– Digitale Kluft: Bezieht sich auf die Kluft zwischen denen, die Zugang zu Technologie und dem Internet haben, und denen, die keinen Zugang haben.

– Digitale Gerechtigkeit: Das Konzept, sicherzustellen, dass alle Menschen gleichen Zugang zu Technologie, Internetdiensten und digitalen Ressourcen haben.

– Adams Stadtplaner Kevin Rayner