Nutzung der Sprachkenntnisse von ChatGPT zur Hilfe bei Naturkatastrophen

By

Eine aktuelle Studie der University at Buffalo untersucht, wie ChatGPT, ein leistungsstarkes Sprachmodell, trainiert werden kann, um bei Naturkatastrophen Standortinformationen aus Social-Media-Beiträgen zu erkennen und zu extrahieren. Die Forscher verwendeten sorgfältig konstruierte Eingabeaufforderungen, um die „geoknowledge-gesteuerten“ GPT-Modelle bei der Extraktion genauer Standortdaten aus Tweets zu unterstützen, die während des Hurrikans Harvey gesendet wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass diese Modelle eine um 76 % bessere Genauigkeitsrate erreichten als Standard-GPT-Modelle.

Die potenziellen Auswirkungen dieser Forschung sind erheblich. Aufgrund begrenzter Ressourcen haben Ersthelfer bei Katastrophen oft Schwierigkeiten, Social-Media-Feeds auf dringende Anfragen zu überwachen. Durch die Nutzung der Sprachkenntnisse von ChatGPT könnten KI-Systeme Social-Media-Daten automatisch verarbeiten und dabei helfen, Opfer in Not zu identifizieren, was schnellere Reaktionszeiten ermöglicht und möglicherweise Leben rettet.

Yingjie Hu, Hauptautorin der Studie und außerordentliche Professorin an der University at Buffalo, äußert sich optimistisch hinsichtlich des Einsatzes von KI-Technologie in Notfallsituationen. „Dieser Einsatz von KI-Technologie könnte Ersthelfern dabei helfen, Opfer schneller zu erreichen und sogar mehr Leben zu retten“, sagt Hu.

Das Forschungsteam, dem Mitarbeiter der University of Georgia, der Stanford University und Google angehören, hofft, dass ihre Arbeit zur Entwicklung von KI-Systemen führen wird, die Social-Media-Daten für Rettungsdienste automatisch verarbeiten können.

Während Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen Nutzung von ChatGPT und ähnlichen Sprachmodellen geäußert wurden, wie z. B. akademischer Betrug oder Arbeitsplatzabbau, zeigt diese Studie die positiven Auswirkungen auf, die eine sorgfältige interdisziplinäre Arbeit auf die Gesellschaft haben kann.

Hu erklärt: „Obwohl es eine Reihe bedeutender und berechtigter Bedenken hinsichtlich der Entstehung von ChatGPT gibt, zeigt unsere Arbeit, dass sorgfältige, interdisziplinäre Arbeit Anwendungen dieser Technologie hervorbringen kann, die der Gesellschaft greifbare Vorteile bringen können.“

Mit dem Potenzial, Katastrophenhilfemaßnahmen zu revolutionieren, stellt die Integration von „Geokwissen“ in ChatGPT eine spannende Entwicklung bei der Nutzung von KI für soziale Zwecke dar.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Nutzung der Sprachkenntnisse von ChatGPT zur Hilfe bei Naturkatastrophen