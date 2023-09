HONOR feiert in Indien sein Comeback mit der Einführung des HONOR 90 5G-Smartphones

By

Der chinesische Smartphone-Hersteller HONOR wird mit der Einführung seines neuesten Smartphones, dem HONOR 90 5G, am 14. September sein Comeback auf dem indischen Markt feiern. Die Rechte zum Verkauf von HONOR-Handys in Indien wurden von HTech erworben, das dafür verantwortlich sein wird Bringen Sie das Gerät zum Verbraucher.

Das HONOR 90 5G verfügt über ein atemberaubendes 6.7-Zoll „Quad-Curved Floating Display“ mit 1.5K-Auflösung und einer Spitzenhelligkeit von 1,600 Nits. Diese beeindruckende Display-Technologie kann mit der von Flaggschiff-Geräten wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra und den iPhone 14 Pro-Modellen mithalten.

In Bezug auf die Kamerafunktionen verfügt das Gerät über einen leistungsstarken 200-MP-Primärsensor in der Rückkamerakonfiguration. Auf der Vorderseite erwartet Nutzer eine hochauflösende 50MP Selfie-Kamera.

Das Smartphone bietet außerdem eine großzügige Akkukapazität von 5,000 mAh und unterstützt 66-W-Schnellladung, sodass Benutzer den ganzen Tag über verbunden und mit Strom versorgt bleiben können. Es wird in zwei RAM-Optionen, 8 GB und 12 GB, mit Speicheroptionen von bis zu 512 GB erhältlich sein. Darüber hinaus hat HONOR die Turbo-RAM-Technologie implementiert, die es Benutzern ermöglicht, bis zu 5 GB und 7 GB Turbo-RAM zu nutzen, was zu einer atemberaubenden Gesamtkapazität von 19 GB führt.

Gerüchten zufolge soll das HONOR 90 5G mit dem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-Chipsatz ausgestattet sein und auf dem MagicOS 7.1 laufen, das auf Android 13 basiert.

Was die Ästhetik betrifft, wird das Smartphone laut der Amazon-Landingpage in den Farbvarianten Silber, Schwarz und Grün angeboten. Der Preis wird auf 30,000 bis 40,000 Rupien geschätzt.

HTech hat in Zusammenarbeit mit PSAV Global die Verantwortung für die Vermarktung von HONOR-Smartphones in Indien übernommen. Das neue Unternehmen wird vom ehemaligen CEO von Realme India, Madhav Sheth, geleitet, der bereits eine Anfangsinvestition von 1,000 Crore Rupien in den indischen Markt zugesagt hat.

