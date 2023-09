Hongkong erweitert Tests für Chinas digitalen Yuan

Hongkong ist in die zweite Phase der technischen Tests für Chinas digitalen Yuan eingetreten, wobei der Test nun weitere Banken in Hongkong umfasst. Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) und die People's Bank of China haben erste technische Tests für grenzüberschreitende Zahlungen mit dem digitalen Yuan in Hongkong abgeschlossen. Derzeit läuft die zweite Testphase, an der weitere Banken in Hongkong beteiligt sind und die Aufladefunktion des digitalen Yuan-Wallets über das Faster Payment System (FPS) getestet wird.

Das von der HKMA im Jahr 2018 eingeführte FPS ermöglicht bankübergreifende Zahlungen in Hongkong-Dollar oder chinesischen Yuan über die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers. Im zweiten Quartal dieses Jahres wickelte der FPS Zahlungen in Hongkong-Dollar im Wert von etwa 1 Milliarde Hongkong-Dollar ab, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt.

Der digitale Yuan, auch bekannt als e-CNY, soll eine sichere und bequeme Option für den grenzüberschreitenden Einzelhandelskonsum sowohl in Hongkong als auch in China bieten. Ziel ist es, die Effizienz grenzüberschreitender Zahlungsdienste zu steigern und die Konnektivität in der Greater Bay Area von Guangdong, Hongkong und Macau zu fördern.

Diese Ausweitung der Tests des digitalen Yuan in Hongkong steht im Einklang mit Chinas Bemühungen, bei der Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) eine Führungsrolle zu übernehmen. Das Land hat bereits Testpiloten seines CBDC in verschiedenen Provinzen gestartet, an denen Millionen von Menschen teilnahmen. Bisher haben 11 Länder ihre eigenen CBDCs vollständig eingeführt, darunter China, die Bahamas, Nigeria, Anguilla, Jamaika und sieben Länder in der Ostkaribik.

Darüber hinaus möchte sich Hongkong als wichtiger Krypto-Hub etablieren und hat neue Gesetze eingeführt, um die Entwicklung von Web3 und Kryptowährungen zu fördern. Nach dieser Gesetzgebung können Privatanleger in Hongkong bestimmte „Large-Cap-Token“ an lizenzierten Börsen handeln, vorbehaltlich Sicherheitsvorkehrungen wie Wissenstests, Risikoprofilen und Risikogrenzen. Die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong vergibt aktiv Lizenzen an Börsen, die ihrem Krypto-Lizenzsystem entsprechen.

Die kürzlich von der SFC der SEBA Bank erteilte AIP-Lizenz (Approval-in-Principle) ermöglicht es der Bank, eine Reihe regulierter Aktivitäten durchzuführen, darunter den Handel mit Wertpapieren und Produkten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten. Darüber hinaus befindet sich die Kryptobörse OKX derzeit in der Endphase der Erlangung einer Virtual Asset Service Provider License (VASP) in Hongkong.

Definitionen:

– Digitaler Yuan: Chinas digitale Zentralbankwährung (CBDC), auch bekannt als e-CNY.

– Faster Payment System (FPS): Ein von der HKMA eingeführtes System, das bankübergreifende Zahlungen in Hongkong-Dollar oder chinesischen Yuan ermöglicht.

– Digitale Zentralbankwährung (CBDC): Eine digitale Form der Fiat-Währung eines Landes, die von seiner Zentralbank ausgegeben und reguliert wird.

– Web3: Bezieht sich auf die dritte Phase des Internets, in der dezentrale Anwendungen und Blockchain-Technologie eine bedeutende Rolle spielen.

Quellen:

– AdobeStock / ronniechua

– Hong Kong Interbank Clearing Limited