SmartWings führt Matter-Unterstützung in neuen Smart Shades ein

Zusammenfassung: SmartWings, ein führender Anbieter von Smart-Home-Zubehör, hat sein neuestes Produkt vorgestellt: Smart Shades mit Matter-Unterstützung. Durch die Einbeziehung von Matter, einem universellen Smart-Home-Konnektivitätsstandard, können Benutzer diese Jalousien nahtlos in ihre bevorzugten Smart-Home-Ökosysteme integrieren. Der Installationsprozess ist einfach und erfordert, dass Benutzer einen Code scannen und den Onboarding-Anweisungen folgen. Die Rollos lassen sich ganz einfach über Siri oder die Home-App steuern und bieten so den Komfort, die Rollos den ganzen Tag über an unterschiedliche Haltepunkte anzupassen. Darüber hinaus ermöglichen HomeKit-Automatisierungen Benutzern, Zeitpläne für das automatische Öffnen und Schließen der Jalousien festzulegen. Die Matter-fähigen Smart Shades von SmartWings bieten eine hochwertige und vielseitige Lösung zur Verbesserung des Smart Home-Erlebnisses.

SmartWings hat eine neue Version seiner Smart Shades vorgestellt, die Matter-Unterstützung bietet, was einen bedeutenden Fortschritt in der Smart-Home-Technologie darstellt. Die Hinzufügung von Matter gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Smart-Home-Ökosystemen und bietet Benutzern die Freiheit, ihre bevorzugte Plattform zu wählen. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für Personen, die in Zukunft möglicherweise auf eine andere Plattform wechseln möchten.

Der Installationsprozess für diese intelligenten Rollos ist unkompliziert und benutzerfreundlich. Sobald die Rollos geliefert werden, müssen sie aus ihrem Tiefschlafzustand geweckt werden, indem sie einige Stunden lang aufgeladen und der Knopf am Motor gedrückt gehalten werden. Die Montage der Jalousien am Fensterrahmen ist ein einfacher Vorgang, der die Verwendung von Halterungen und Schrauben erfordert.

Eines der herausragenden Merkmale dieser intelligenten Sonnenbrillen ist die Möglichkeit, sie im Laufe des Tages an verschiedenen Haltepunkten zu steuern. Mit Siri oder der Home-App können Benutzer die Jalousien ganz einfach an den Sonnenstand anpassen und so ein nahtloses und anpassbares Erlebnis bieten. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von HomeKit-Automatisierungen Benutzern, die Jalousien so zu planen, dass sie sich zu bestimmten Zeiten automatisch öffnen und schließen, was den Komfort und die Effizienz des Produkts weiter erhöht.

Im Vergleich zu anderen Smart-Home-Produkten wie Glühbirnen oder Steckdosenadaptern sind möglicherweise höhere Investitionen erforderlich. Sie bieten jedoch eine deutliche Verbesserung des gesamten Smart-Home-Erlebnisses und bieten sowohl Funktionalität als auch Ästhetik. SmartWings hat stets außergewöhnliche Produkte geliefert, und ihre Matter-fähigen Smart-Sonnenbrillen bilden da keine Ausnahme.

– SmartWings ist ein führender Anbieter von Smart-Home-Zubehör.

– Matter ist ein universeller Smart-Home-Konnektivitätsstandard.

– HomeKit ist Apples Smart-Home-Framework.