HMD Global kündigt Erweiterung seines Smartphone-Portfolios an

HMD Global, das unabhängige finnische Unternehmen hinter der Marke Nokia, wird sein Smartphone-Portfolio durch die Einführung von Telefonen unter seiner eigenen Marke HMD erweitern. Diese Ankündigung wurde von Jean-Francois Baril, dem Mitbegründer, Vorsitzenden und CEO von HMD Global, gemacht.

Laut Baril werden sowohl HMD- als auch Nokia-Telefone nebeneinander existieren und Kunden können sich auf eine Zusammenarbeit „mit spannenden neuen Partnern“ freuen. HMD Global hat sich mit seinen reparierbaren Nokia-Geräten als der am schnellsten wachsende 5G-Smartphone-Hersteller und als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit positioniert.

Mit diesen Erfolgen ist HMD Global nun bereit, unabhängig in den Markt einzutreten und eine neue Welt der Telekommunikation zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert. Das Unternehmen ist stolz darauf, eines der größten Smartphone-Unternehmen in Europa zu sein und plant, Verbrauchern auf der ganzen Welt hochwertige, erschwingliche Mobilgeräte anzubieten.

Obwohl in der Ankündigung keine konkreten Details oder ein Zeitplan genannt wurden, wird erwartet, dass HMD Global bald weitere Informationen veröffentlichen wird.

