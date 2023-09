Studienergebnisse zeigen, dass hochengagierte Gamer einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil führen

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Computers in Human Behavior“ veröffentlichte Studie hat ergeben, dass hochengagierte Gamer trotz der Zeit, die sie mit Videospielen verbringen, nicht zwangsläufig problematisches Spielverhalten oder ungesunde Ernährungsgewohnheiten an den Tag legen. Ziel der Forschung war es, tiefer in die Auswirkungen der Videospielbranche auf das Leben des Einzelnen einzutauchen und sich mit der umstrittenen Diagnose Internet Gaming Disorder (IGD) auseinanderzusetzen.

An der Studie nahmen 270 Portugiesen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren teil, die mindestens 7 Stunden pro Woche Videospiele spielten. Die Teilnehmer beantworteten Fragebögen zu verschiedenen Aspekten ihres Lebens, darunter Spielgewohnheiten, geistige Gesundheit, körperliche Aktivität, Schlafmuster und Ernährungsgewohnheiten.

Entgegen der landläufigen Annahme ergab die Studie, dass die meisten hochengagierten Gamer nicht übermäßig viel Zeit mit Spielen verbringen. Die Teilnehmer gaben an, täglich zwischen 0 und 4 Stunden mit Videospielen zu verbringen, was mit früheren Untersuchungen übereinstimmt. Darüber hinaus übten viele Teilnehmer körperliche Aktivität aus und nahmen an Mannschaftssportarten, Krafttraining, Einzelsportarten und Kampfsportarten teil, wodurch die Vorstellung widerlegt wurde, dass Gaming negativ mit körperlicher Aktivität verbunden sei.

Während der Spielsitzungen zeigten die Teilnehmer gesunde Essgewohnheiten, wobei nur wenige Energy-Drinks oder hochverarbeitete Snacks zu sich nahmen. Nur ein kleiner Prozentsatz der Teilnehmer erzielte Werte über dem IGD-Grenzwert, was darauf hindeutet, dass die meisten keine Anzeichen einer Spielsucht aufwiesen. Allerdings hatte etwa die Hälfte der Teilnehmer ein schlechtes psychisches Wohlbefinden und eine schlechte Schlafqualität.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines weiteren Verständnisses der komplexen Zusammenhänge zwischen Spielen, Lebensstilentscheidungen und psychischer Gesundheit bei hochengagierten Spielern. Es wird auch betont, dass Gaming ein Hobby sein kann, das nicht unbedingt zu Sucht oder ungesunden Gewohnheiten führt.

Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass hochengagierte Spieler einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil führen, was gängige Annahmen über die negativen Auswirkungen des Spielens in Frage stellt. Es gibt jedoch noch viel zu entdecken und weitere Forschung ist erforderlich, um psychische Gesundheitsprobleme und andere Faktoren zu untersuchen, die das Wohlbefinden von Spielern beeinflussen können.

Quelle: Computers in Human Behavior, „Game on: Eine Querschnittsstudie zur psychischen Gesundheit von Spielern, Spielmustern, körperlicher Aktivität, Ess- und Schlafgewohnheiten“