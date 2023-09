Spyware im Zusammenhang mit der israelischen Firma NSO nutzt Schwachstelle in Apple-Geräten aus

By

Forscher der digitalen Überwachungsgruppe Citizen Lab haben Spyware entdeckt, die ihrer Meinung nach mit dem israelischen Unternehmen NSO in Verbindung steht und einen neu entdeckten Fehler in Apple-Geräten ausnutzt. Die als Pegasus bekannte Spyware wurde auf dem Apple-Gerät eines Mitarbeiters einer in Washington ansässigen zivilgesellschaftlichen Gruppe gefunden. Citizen Lab erklärte, dass dieser Vorfall die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft bei der Erkennung raffinierter Cyberangriffe unterstreicht.

Genauere Angaben zur betroffenen Person und Organisation wurden nicht bekannt gegeben. Der fragliche Fehler kann jedoch iPhones gefährden, auf denen die neueste Version von iOS (16.6) läuft, ohne dass das Opfer eingreifen muss. Aufgrund der Erkenntnisse von Citizen Lab hat Apple neue Updates veröffentlicht, um die Schwachstellen zu beheben.

Ein NSO-Sprecher gab keinen unmittelbaren Kommentar zu den von Citizen Lab durchgeführten Untersuchungen ab. Es ist erwähnenswert, dass NSO einer genauen Prüfung unterzogen wurde und seit 2021 von der US-Regierung wegen angeblicher Missbräuche, einschließlich der Überwachung von Regierungsbeamten und Journalisten, auf der schwarzen Liste steht.

Als Reaktion auf die Entdeckung hat Citizen Lab Benutzer aufgefordert, ihre Apple-Geräte zu aktualisieren, um sie vor möglichen Sicherheitsverletzungen zu schützen. Apple hat die Existenz des Fehlers bestätigt und seine Kunden aufgefordert, die neuesten Software-Updates zu installieren.

Während dieser Vorfall Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Apple-Geräten aufkommen lässt, unterstreicht er auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Cybersicherheitsforschern und Technologieunternehmen. Solche Partnerschaften können dazu beitragen, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden können.

Quellen:

– Citizen Lab: Digital Watchdog Group

– NSO: Auf Spyware spezialisiertes israelisches Unternehmen

– Apple: Technologieunternehmen und Gerätehersteller