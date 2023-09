Apples bevorstehendes iPhone-Launch-Event und seine möglichen Auswirkungen auf die Aktienperformance

Apple wird sein neuestes iPhone-Modell, das iPhone 15, bei seinem mit Spannung erwarteten Launch-Event „Wonderlust“ vorstellen. Historisch gesehen tendiert die Apple-Aktie dazu, in den sechs Monaten nach der Markteinführung des iPhone eine Outperformance zu erzielen. Laut Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring bewegt sich die Aktie jedoch innerhalb von ein bis drei Monaten nach dem Ereignis im Einklang mit dem Markt. Trotz dieses positiven Trends stand die Apple-Aktie in den letzten Sitzungen vor Herausforderungen, da Berichten zufolge China die Verwendung von iPhones in Regierungsbehörden und Staatsunternehmen verbietet. Diese Herausforderungen haben zusammen mit einem schwächeren makroökonomischen Umfeld und nachlassenden Verbraucherausgaben zu einem Rückgang der Apple-Aktien um 4.4 % in diesem Monat beigetragen.

Analysten achten genau darauf, ob sich mögliche Preiserhöhungen für die iPhone 15 Pro-Modelle auf die Nachfrage auswirken. Barclays-Analyst Tim Long prognostiziert, dass es bei den verkauften Einheiten Gegenwind geben wird, insbesondere aufgrund der gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreise vor dem Hintergrund eines schwächeren gesamtwirtschaftlichen Klimas. Zu den Erwartungen der Wall Street an das diesjährige iPhone gehören kleinere Updates wie ein aktualisierter interner Prozessor, Rahmen, USB-C-Anschlüsse und möglicherweise verbesserte Kamera, Akku und Prozessor für die Pro-Modelle. Die Apple Watch soll außerdem einen verbesserten Akku und neue Bandfarben erhalten.

Aufgrund der Möglichkeit von Preiserhöhungen für Pro-Modelle erwarten einige Analysten einen Anstieg der iPhone-Umsatzschätzungen. Angelo Zino von CFRA geht davon aus, dass eine Preiserhöhung die Umsatzschätzungen um 6 bis 8 % steigern könnte. Trotz Spekulationen über mögliche Preiserhöhungen und dem Fehlen eines „Wow“-Faktors bei der diesjährigen Produkteinführung wurden Apples gleichbleibende Verarbeitungsqualität, Software-Updates und Marktanteilsgewinne von Analysten als positive Faktoren anerkannt.

Bei der Betrachtung der Auswirkungen auf die Apple-Aktien ist es wichtig zu beachten, dass historische Trends aufgrund der jüngsten Nachrichten aus China und Anzeichen einer Abschwächung der Verbraucherausgaben auf eine potenziell schwächere Phase hindeuten. Woodring von Morgan Stanley weist darauf hin, dass die Markteinführungsveranstaltungen von Apple oft zu einem „Sell-the-News“-Szenario führen, bei dem die Aktien am Tag der Markteinführung um etwa 15 Basispunkte schlechter abschneiden und in den folgenden ein bis drei Monaten im Einklang mit dem Markt bleiben. Frühere Daten zeigen jedoch auch, dass Apple-Aktien in den drei Monaten vor der Markteinführung durchschnittlich eine Outperformance von fast 14 % gegenüber dem Markt erzielt haben und in den sechs Monaten davor um fast 19 %. Dies deutet darauf hin, dass es zwar kurzfristig zu einer schwächeren Performance kommen könnte, Anleger, die daran festhalten, in den sechs Monaten nach dem Ereignis jedoch eine durchschnittliche Outperformance der Aktien um 8 % verzeichnen könnten.

Mit Blick auf die Zukunft sieht die Wall Street einen positiven langfristigen Ausblick für die Apple-Aktie, aber es könnte einige Zeit dauern, bis dieser Rückenwind zum Tragen kommt. Es ist wichtig, die potenziellen Auswirkungen niedriger Käuferschätzungen und -erwartungen für flache Lieferungen auf die diesjährige Aktienperformance zu berücksichtigen. Während die Aktienbewertung von Apple im Vergleich zu historischen Niveaus weiterhin hoch ist, gibt es Faktoren wie aufgestaute Nachfrage und einfache Jahresvergleiche, die Apple für eine Outperformance im neuen Jahr positionieren.

Quellen:

– Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring

– Barclays-Analyst Tim Long

– CFRA-Analyst Angelo Zino

– Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz

– Bernstein (Daten analysiert)

– Apples weltweite Entwicklerkonferenz