Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

Das mit Spannung erwartete „Mortal Kombat 1“ soll bald erscheinen, und eine der aufregendsten Enthüllungen war die Einbindung des Schauspielers und Kampfkünstlers Jean-Claude Van Damme in die Rolle des Johnny Cage. Van Dammes Beteiligung an dem Spiel ist besonders bedeutsam, da er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Mortal Kombat selbst spielte.

Als die Entwickler Ed Boon und John Tobias für Midway arbeiteten, hatten sie sich zunächst an Van Damme gewandt, um in einem Arcade-Spiel mitzuspielen. Der Schauspieler lehnte das Angebot jedoch ab, was Boon und Tobias dazu veranlasste, stattdessen ihr eigenes Kampfspielprojekt zu entwickeln. Diese Entscheidung führte letztendlich zur Geburt von Mortal Kombat.

Bei einem kürzlichen Auftritt in der Talkshow „Hot Ones“ enthüllte Ed Boon nun einen ersten Blick auf Van Damme als Johnny Cage. Während des Interviews besprach Boon die Geschichte des Schauspielers mit dem Franchise, während er die Hitze eines 71,000 Scoville-Einheiten starken Hot Wings aushielt. Boon gab bekannt, dass sie in der Vergangenheit mehrere Versuche unternommen hatten, Van Damme einzubeziehen, aber dieses Mal waren sie goldrichtig und konnten sich seine Teilnahme sichern.

Im Ausschnitt von Van Damme als Cage sehen wir, wie er sich darauf vorbereitet, in seinem Haus in Hollywood gegen eine andere Version von Johnny Cage zu kämpfen. Das Kostüm erinnert an Van Dammes jüngere Tage, insbesondere an seine Rollen in „Bloodsport“ und „Kickboxer“, in dem er das ikonische Outfit trägt, das aus einem Gürtel, Hausschuhen und Spandex-Shorts besteht.

In Mortal Kombat 1 sind auch andere bekannte Promi-Gesichter zu sehen, darunter Megan Fox als Nitara, John Cena als Peacemaker, Antony Starr als Homelander und JK Simmons als Stimme von Omni-Man. Diese Charaktere sind Teil des ersten Kombat Packs des Spiels.

Fans warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Mortal Kombat 1, das am 19. September für Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X erscheinen soll. Der Frühzugang ist fünf Tage lang über die Premium Edition möglich, die das Spiel enthält , das erste Kombat Pack und der Jean-Claude Van Damme Johnny Cage-Skin.

