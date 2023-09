Holen Sie sich das Samsung Galaxy S22 zu einem unschlagbaren Preis

Giffgaff, ein renommierter Telefonhändler, bietet das Samsung Galaxy S22 5G zu einem unglaublich günstigen Preis von 339 £ an. Mit diesem Angebot können Sie ein generalüberholtes Telefon in „gutem“ Zustand mit 128 GB Speicherplatz erwerben. Wenn Sie ein Mobilteil in besserem Zustand bevorzugen, können Sie sich für 479 £ für die „Like New“-Version entscheiden, die auch eine kostenlose Lieferung beinhaltet. Das Telefon ist in verschiedenen Farben erhältlich, beispielsweise Schwarz, Roségold, Grün und Weiß.

Giffgaff bietet eine 24-monatige Garantie für zusätzliche Sicherheit beim Kauf eines generalüberholten Telefons. Vor dem Versand wird das Telefon einem 30-Punkte-Gesundheitscheck unterzogen und die Akkulaufzeit beträgt garantiert mindestens 80 % der ursprünglichen Kapazität. Darüber hinaus werden die Daten aller Telefone professionell gelöscht.

Wenn Sie ein neuer Giffgaff-Benutzer sind, müssen Sie einen Datentarif mit einem Mindestwert von 10 £ für 20 GB erwerben. Allerdings handelt es sich bei diesem Plan um einen monatlich fortlaufenden Plan, d. h. es gibt keine langfristigen Verträge oder Verpflichtungen. Darüber hinaus bietet giffgaff ein 21-tägiges Rückgaberecht ohne Probleme und Schwierigkeiten.

Das Samsung Galaxy S22, das 2022 auf den Markt kommt, kostet im Voraus 769 £. Es zeichnet sich durch eine geringe Größe, eine vielseitige Kamera, ein elegantes Design und eine hervorragende Leistung aus. Wenn man bedenkt, dass das nächste Modell, das S23, nicht viele wesentliche Änderungen mit sich brachte, ist das Galaxy S22 eine sehr empfehlenswerte Wahl.

