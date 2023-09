Apple-Aktionäre hoffen angesichts der China-Bedenken auf die Einführung des iPhone 15

By

Da die jährliche Produkteinführungsveranstaltung von Apple im September vor der Tür steht, warten die Anleger sehnsüchtig auf die Enthüllung des mit Spannung erwarteten iPhone 15. Allerdings haben Sorgen über China in den letzten Tagen einen Schatten auf die Aktie des Technologieriesen geworfen. Berichte über ein mögliches Verbot für Regierungsangestellte, iPhones und andere Geräte ausländischer Marken am Arbeitsplatz in Peking zu verwenden, haben für einige Unsicherheit gesorgt.

Trotz dieser Bedenken hatte sich die Apple-Aktie vor den Nachrichten aus China gut entwickelt. Nach einem kurzen Rückgang der Quartalsgewinne im August stieg die Aktie in den Wochen vor dem 9. September um über 5 %. Historisch gesehen war die Zeit vor Apples jährlichem Produktevent positiv für die Aktien des Unternehmens, insbesondere seit 2016, als Apple begann, den S&P 500 zu übertreffen.

Wenn wir auf die Leistung von Apple in den vergangenen Jahren zurückblicken, sehen wir eine gemischte Bilanz. Im Jahr 2016 blieb die Aktie unverändert, bevor sie nach dem Medienereignis um fast 7 % anstieg. Im Jahr 2017 gaben die Aktien leicht nach, bevor sie zum Jahresende wieder anstiegen. Allerdings war im Jahr 2018 nach dem Ereignis ein Rückgang zu verzeichnen, während 2019 und 2020 deutliche Zuwächse zu verzeichnen waren. Im Jahr 2021 gab die Aktie nach, bevor sie nach dem Ereignis wieder anzog, und im Jahr 2022 geriet sie in der Folgezeit ins Straucheln.

Die diesjährige Produkteinführung, die als „Wonderlust“ bezeichnet wird, beinhaltet eine Präsentation von CEO Tim Cook aus der Apple-Zentrale in Cupertino, Kalifornien. Die jüngsten Nachrichten über das mögliche Verbot der iPhone-Nutzung durch chinesische Regierungsangestellte haben die Vorfreude auf die Veranstaltung nur noch gesteigert.

Während die Apple-Aktie letzte Woche Verluste hinnehmen musste, halten viele Analysten den Ausverkauf für übertrieben. Wedbush Securities beispielsweise ist der Ansicht, dass die Anteilsgewinne von Apple auf dem chinesischen Smartphone-Markt die möglichen Auswirkungen eines Regierungsverbots überwiegen. Goldman Sachs schätzt, dass ein solches Verbot etwa 7.5 % der erwerbstätigen Bevölkerung Chinas betreffen und 1 % Auswirkungen auf den Umsatz von Apple haben würde.

Jim Cramer, ein prominenter Investor, bleibt weiterhin bei seiner optimistischen Einschätzung von Apple und erklärt, dass chinesische Verbraucher immer noch Apple-Produkte kaufen. Trotz der Besorgnis über China bleiben die Apple-Aktionäre hinsichtlich der Markteinführung des iPhone 15 zuversichtlich und warten sehnsüchtig auf die Ankündigung.

