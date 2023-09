„Jean-Claude Van Damme debütiert als Johnny Cage in Mortal Kombat 1“

In „Mortal Kombat 1“ wird es eine aufregende Besetzung aus Prominenten geben, darunter JK Simmons, John Cena und Megan Fox. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen im Spiel ist jedoch der Actionstar der 80er Jahre, Jean-Claude Van Damme, der einen Cameo-Auftritt als Johnny Cage hat. Der Mitschöpfer der Serie, Ed Boon, hat das Konterfei von Van Damme im Spiel online geteilt und das Aussehen seines Charakters enthüllt.

In einem interessanten Marketingschritt trat Boon kürzlich in der YouTube-Show „Hot Ones“ auf, die von First We Feast moderiert wurde. Während seines 14-minütigen Auftritts diskutierte Boon über Mortal Kombat 1 und die Geschichte der Serie, während er verschiedene scharfe Saucen mit Chicken Wings probierte. Das Video zeigte auch einige Gameplay-Aufnahmen, darunter einen kurzen Blick auf Van Dammes Charakter bei 5:52. In dem Clip pumpt Van Damme die Luft, dreht den Vogel um und hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinem jüngeren Ich.

Boon erzählte auch eine faszinierende Geschichte darüber, wie Van Dammes Beteiligung an Mortal Kombat 1 den Kreis der Serie schließt. Er enthüllte, dass das Spiel aus den gescheiterten Versuchen der NetherRealm Studios entstand, vor etwa 30 Jahren ein Spiel rund um Jean-Claude Van Damme zu entwickeln. Trotz des anfänglichen Widerstands von Van Damme gelang es dem Team schließlich, seine Teilnahme zu sichern, was für das Entwicklungsteam einen aufregenden Moment bedeutete.

Van Damme als Johnny Cage wird Teil des Kombat Pack-DLCs am Veröffentlichungstag von Mortal Kombat 1 sein, der am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch und PC erscheint.

Quellen:

– „Hot Ones“ von First We Feast auf YouTube