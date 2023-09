Investor Dan Niles wirft Apple-Aktien ab und setzt gegen Technologieriesen

Der renommierte Investor Dan Niles sorgte am Donnerstag für Schlagzeilen, als er seine Entscheidung bekannt gab, seine Apple-Aktien zu verkaufen und eine bedeutende Short-Position gegen den Technologieriesen einzugehen. Niles, der Gründer und leitende Portfoliomanager des Satori Fund, kündigte den Schritt auf X (ehemals Twitter) mit den Worten an: „Verkauft $AAPL und jetzt unser größter Einzelaktien-Leerverkauf.“

Niles hatte zunächst am 18. August Apple-Aktien gekauft, begann jedoch am Mittwoch mit dem Verkauf, wobei er verschiedene Gründe für seine Entscheidung anführte. Eine Sorge, die er hervorhob, war das potenzielle Risiko, das sich aus Chinas Plan ergibt, das Verbot der iPhone-Nutzung auf staatliche Unternehmen auszudehnen. Laut Bloomberg verstärkte diese Nachricht den Abwärtsdruck auf die Apple-Aktie, die bereits an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefallen war, was in dieser Woche zu Verlusten von über 6 % führte.

Darüber hinaus äußerte Niles seine Besorgnis über den Wiederaufstieg von Huawei, einem in Shenzhen ansässigen Telekommunikationsunternehmen. Huawei hat kürzlich sein neuestes mobiles Betriebssystem, HarmonyOS 4, zusammen mit einem verbesserten KI-Assistenten vorgestellt und signalisiert damit erneute Bemühungen, sein Smartphone-Geschäft zu stärken. Niles sieht darin eine potenzielle Bedrohung für Apples Marktanteile.

Darüber hinaus glaubt Niles, dass die Wiederaufnahme der Studienkreditzahlungen dazu führen könnte, dass die Verbraucher ihren Geldbeutel anstrengen, was möglicherweise Auswirkungen auf die Nachfrage nach den neuen iPhone-Modellen von Apple hat, die im Herbst auf den Markt kommen sollen.

Abschließend äußerte der Investor Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung von Apple angesichts des jüngsten Umsatzrückgangs in den letzten Quartalen. Niles stellte das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens für das Jahr 2023 in Frage, verglich es mit dem Verhältnis von S&P und deutete an, dass Anleger möglicherweise anfangen könnten, die Premium-Bewertung von Apple in Frage zu stellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung von Dan Niles, seine Apple-Aktien zu verkaufen und gegen das Unternehmen zu wetten, Bedenken hinsichtlich eines möglichen Verbots in China, des Wiederauflebens von Huawei, einer möglichen Abschwächung der Verbrauchernachfrage und der im Vergleich zu seiner jüngsten Finanzleistung erhöhten Bewertung von Apple widerspiegelt. Als weithin beachteter Investor hat Niles‘ Schritt die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen und Risiken gelenkt, mit denen eines der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt konfrontiert ist.

