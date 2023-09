Harvard-Forscher eröffnen Zentrum zur Untersuchung des digitalen Wohlbefindens von Teenagern

By

Die Graduate School of Education der Harvard University wird nächsten Monat das Center for Digital Thriving eröffnen, ein Forschungszentrum, das das digitale Wohlbefinden von Teenagern untersuchen wird. Das Zentrum wird mit Universitäten, Fachleuten für psychische Gesundheit, Pädagogen und Familien zusammenarbeiten, um Forschungen durchzuführen und Einblicke in die Auswirkungen von Technologie auf das psychologische und emotionale Wohlbefinden von Jugendlichen zu gewinnen.

Eines der Hauptziele des Zentrums ist es, die Herausforderungen und Chancen zu verstehen, die die Technologie jungen Menschen bietet. Die Forscher wollen untersuchen, wie sich die Nutzung digitaler Geräte und Plattformen auf verschiedene Aspekte des Lebens von Teenagern auswirkt, darunter ihre psychische Gesundheit, ihre sozialen Beziehungen und ihre schulischen Leistungen.

Durch die Untersuchung der digitalen Gewohnheiten von Teenagern hofft das Zentrum, Strategien und Interventionen zu identifizieren, die ein positives digitales Wohlbefinden fördern können. Dazu könnte gehören, Eltern, Pädagogen und Teenager selbst über gesunde digitale Gewohnheiten aufzuklären und Tools und Ressourcen zu entwickeln, die ihre Online-Erlebnisse verbessern können.

Die Forschungsergebnisse des Zentrums werden nicht nur für Eltern und Pädagogen, sondern auch für politische Entscheidungsträger und Technologieunternehmen wertvoll sein. Es wird evidenzbasierte Einblicke in die Auswirkungen von Technologie auf Jugendliche liefern und dabei helfen, Richtlinien und Richtlinien zu entwickeln, die eine verantwortungsvolle und vorteilhafte Nutzung digitaler Plattformen fördern.

Insgesamt zielt das Center for Digital Thriving an der Harvard University darauf ab, die Lücke zwischen Forschung und Praxis im Bereich des digitalen Wohlbefindens zu schließen. Durch gründliche Forschung und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen soll ein besseres Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Teenagern und Technologie geschaffen und zur Entwicklung von Strategien beigetragen werden, die ihr Wohlbefinden im digitalen Zeitalter verbessern.

