Das Harrington Library Consortium hat seine Teilnahme am Texas cloudLink-Netzwerk angekündigt, das den Lesern den Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek digitaler Titel ermöglicht. Durch die Teilnahme an diesem landesweiten Programm können Karteninhaber der 87 Mitgliedsbibliotheken des Konsortiums nun über eine Viertelmillion herunterladbare E-Books und Hörbücher genießen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Karteninhabern, jederzeit auf eine umfangreiche Sammlung von Ressourcen zuzugreifen.

Das Texas cloudLink-Netzwerk umfasst texanische Bibliotheken, die sich bereit erklärt haben, ihre Bibliothek digitaler Titel über die 3M Cloud Library zu teilen. Mit insgesamt fast 250,000 gemeinsam nutzbaren Exemplaren wächst diese Sammlung durch vierteljährliche Ergänzungen weiter. Die 8,377 Titel des Konsortiums werden in die Sammlung der bestehenden Mitgliedsbibliotheken integriert, wodurch der Ressourcenpool für ihre Karteninhaber weiter erweitert wird.

Eine aufregende Änderung für Karteninhaber der Amarillo Public Library ist die Möglichkeit, sowohl in der CloudLibrary- als auch in der SimplyE-App nach verfügbaren Titeln zu suchen. Diese Apps können einfach im Apple App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Insbesondere ermöglicht die CloudLibrary-App Benutzern die Suche nach Titeln der Texas cloudLink Group. Um auf die Sammlung der Bibliothek zuzugreifen, müssen Benutzer entweder Harrington Library Consortium auf CloudLibrary oder Amarillo Public Library auf SimplyE als ihre Heimbibliothek auswählen. Für den Zugriff auf die Ressourcen sind Anmeldedaten, einschließlich Bibliotheksausweisnummer und PIN, erforderlich.

Die Amarillo Public Library ist kürzlich auch dem SimplyE-Programm der Texas State Library and Archives Commission beigetreten, wodurch sich die Anzahl der herunterladbaren Titel, die Karteninhabern zur Verfügung stehen, mehr als verdoppelt hat. Diese Erweiterung der digitalen Ressourcen verbessert das Leseerlebnis für Bibliotheksbenutzer zusätzlich.

Durch diese Zusammenarbeit und die Einführung neuer Apps können Leser in Texas ganz einfach eine große Auswahl an digitalen Büchern und Hörbüchern erkunden. Die Partnerschaft zwischen Bibliotheken über das Texas cloudLink-Netzwerk gewährleistet einen besseren Zugang und eine bessere Verfügbarkeit für die Leser und schafft so ein bequemeres und ansprechenderes Erlebnis für alle.

Definitionen:

– Harrington Library Consortium: Ein Zusammenschluss von Bibliotheken in Texas, die zusammenarbeiten, um den Zugang zu Ressourcen für ihre Kunden zu erweitern.

– Texas cloudLink: Ein Netzwerk texanischer Bibliotheken, das es Mitgliedern ermöglicht, ihre digitalen Bibliotheksressourcen miteinander zu teilen.

– 3M Cloud Library: Eine Plattform, die Zugriff auf digitale Titel, einschließlich E-Books und Hörbücher, bietet.

Quellen:

– Das Harrington Library Consortium

– Texas State Library and Archives Commission