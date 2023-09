Hands-On-Vorschau von Forza Motorsport: Was Sie erwartet

Zusammenfassung: Nach einer sechsjährigen Pause kehrt Forza Motorsport endlich mit einem neuen Teil zurück, der am 10. Oktober 2023 erscheinen soll. Die Gameplay-Vorschau bietet Einblicke in die neuen Funktionen und Verbesserungen, die Spieler erwarten können. Die Vorschau konzentriert sich auf das erste spielbare Intro mit der Chevrolet Corvette E-Ray und dem Cadillac V-Series.R sowie auf die Tutorialserie mit drei Rennen. Das Gameplay präsentiert neue Strecken, darunter die Hakone-Rennstrecke, und hebt die verbesserte Grafik und die Liebe zum Detail hervor. Eine bemerkenswerte Änderung ist der neue Ansatz für den Karrieremodus, bei dem Upgrades mit im Spielverlauf verdienten „Car Points“ freigeschaltet werden, anstatt mit Credits gekauft zu werden. In der Vorschau wird auch die Hinzufügung von Trainingseinheiten und Mikrosektoren auf den Rennstrecken erwähnt, die ein noch intensiveres und anspruchsvolleres Rennerlebnis bieten. Spieler können auch ihre Startposition in der Startaufstellung wählen, was ein personalisiertes Rennerlebnis ermöglicht. Der Artikel schließt mit der Erwähnung, dass die Vorschau auf die Tutorial-Reihe beschränkt ist, sodass andere Aspekte des Spiels, wie Multiplayer und freies Spielen, noch besprochen werden müssen.

Definitionen:

– Forza Motorsport: eine beliebte Rennsimulations-Videospielserie, die von Turn 10 Studios entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht wurde.

– Chevrolet Corvette E-Ray: ein von Chevrolet hergestellter Hybrid-Sportwagen mit Allradantrieb, der als eines der Titelautos in Forza Motorsport vorgestellt wird.

– Cadillac V-Series.R: ein Sport-Prototyp-Rennwagen von Cadillac, bekannt für seine Leistung und Erfolge bei Rennen wie den 24 Stunden von Le Mans.

– Hakone-Rennstrecke: eine fiktive Strecke in Japan, eingeführt im neuen Forza Motorsport.

– Autopunkte: Eine durch das Gameplay in Forza Motorsport verdiente Währung, mit der Upgrades für einzelne Autos freigeschaltet werden.

Quellen:

– Luke Reilly. „Forza Motorsport – September 2023 Hands-on-Vorschau.“ IGN.