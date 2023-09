Irland setzt auf bargeldlosen Trend: Was bedeutet das für Verbraucher?

By

Irische Kunden werden zunehmend gebeten, elektronisch statt mit Bargeld zu bezahlen. Viele Unternehmen, darunter Ryanair und der Lifestyle-Store Oliver Bonas, haben sich für die völlige Bargeldlosigkeit entschieden. Im Jahr 2022 wurden 54 % der Transaktionen in Irland mit Bargeld bezahlt, verglichen mit Ländern wie Italien, Spanien und Deutschland, wo die Bargeldnutzung noch höher war.

Die Umstellung auf digitale Zahlungen bringt Komfort mit sich und macht das Mitführen von Bargeld überflüssig, wirft aber auch Bedenken auf. Datenschutz ist ein wichtiges Thema, da man sich Sorgen über digitalen Diebstahl, Betrug und die Weitergabe persönlicher Daten macht. Bargeld bleibt für digital ausgegrenzte und gefährdete Menschen unverzichtbar. Es bietet eine Notfalllösung für den Fall, dass elektronische Zahlungssysteme ausfallen, und bietet eine bessere Kontrolle über die Ausgabenkosten, insbesondere bei Reisen außerhalb der Eurozone.

Trotz der Bequemlichkeit digitaler Zahlungen verlangen die gesetzlichen Zahlungsmittelgesetze nicht immer, dass Unternehmen Bargeld akzeptieren. Im Jahr 2010 empfahl die Europäische Kommission eine „Pflichtannahme“ von Bargeld in der Eurozone, ließ aber auch Ausnahmen zu. In Ausnahmefällen können Anbieter Bargeld ablehnen, beispielsweise wenn sie die Begleichung einer Schuld von weniger als 5 Euro mit einem 200-Euro-Schein anbieten. In Irland unterliegt die Verwendung von Bargeld dem Vertragsrecht, und Unternehmen können sich unter bestimmten Umständen dafür entscheiden, Barzahlungen abzulehnen.

Während der Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft Vorteile bietet, ist es wichtig, die Auswirkungen für verschiedene Verbrauchergruppen zu berücksichtigen. Datenschutz und Zugänglichkeit bleiben entscheidende Faktoren im laufenden Übergang.

Quellen: Zentralbank von Irland, Europäische Kommission