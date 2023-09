GoPro Hero 12 Black: Upgrades, Akkulaufzeit und Aufnahmemodi

By

Die GoPro Hero 12 Black ist eine hochmoderne Actionkamera, die auf dem Erfolg ihres Vorgängers, der Hero 11 Black, aufbaut. Mit längeren Laufzeiten, verbesserter Akkulaufzeit und verbesserten Aufnahmemodi bietet die Hero 12 Black ein Maßstäbe setzendes Erlebnis für abenteuerlustige Fotografen und Videofilmer.

Einer der wesentlichen Fortschritte der GoPro Hero 12 Black ist die Akkuleistung. Bei einer 4K120-Videoaufnahme kann die Kamera mit einer einzigen Ladung bis zu 58 Minuten durchhalten, verglichen mit 28 Minuten bei der Hero 11 Black. Ebenso können 5.3K/60-Videos jetzt 70 Minuten lang aufgezeichnet werden, eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber den 35 Minuten des Vorgängermodells. Möglich sind diese Verbesserungen durch den im Hero 11 Black eingeführten Enduro-Akku, der hinsichtlich Kapazität und Chemie optimiert wurde.

Der Hero 12 Black behält den 8:7-Zoll-Sensor seines Vorgängers bei, fügt jedoch neue Softwarefunktionen hinzu, um weitere Aufnahmemodi freizuschalten. Die Kamera verfügt jetzt über einen vertikalen Aufnahmemodus für Videos mit einem Seitenverhältnis von 9:16 und ist damit ideal für Content-Ersteller auf Instagram und YouTube Shorts. Darüber hinaus nutzt der HyperView-Modus die gesamte Breite des Sensors, um Videos im Seitenverhältnis 16:9 aufzunehmen, kompatibel mit den Modi TimeWarp, Nachtraffer und Zeitraffer.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Hero 12 Black ist seine Kompatibilität mit Bluetooth-Konnektivität, die es Benutzern ermöglicht, Mikrofone und sogar Apple AirPods für die Audioaufnahme anzuschließen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Content-Ersteller, die auf vertikale Videos angewiesen sind und ihrem Filmmaterial Voice-Overs oder Kommentare überlagern müssen.

Die GoPro Hero 12 Black bietet außerdem die Möglichkeit, Videos mit HDR-Technologie zu verbessern und so sowohl in Fotos als auch in Videos einen größeren Dynamikumfang und mehr Details zu erzielen. Beim Aufnehmen von 5.3K-Videos mit aktiviertem HDR kann es zwar zu einem leichten Rückgang der Bildrate kommen, der Kompromiss lohnt sich jedoch aufgrund der verbesserten Beleuchtung und der vom Vollbreitensensor erfassten Details.

Zusammenfassend ist die GoPro Hero 12 Black ein Beweis für GoPros Engagement für kontinuierliche Innovation. Mit ihrer verlängerten Akkulaufzeit, den vielseitigen Aufnahmemodi und den HDR-Funktionen bietet diese Actionkamera ein erstklassiges Aufnahmeerlebnis für Enthusiasten und Profis gleichermaßen.

