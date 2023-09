Die umstrittene Einführung der Privacy Sandbox von Google

Zusammenfassung: Googles Einführung seiner Privacy Sandbox, einer Werbeplattform, die die Webseiten der Nutzer verfolgt und Werbethemen generiert, die mit Websites geteilt werden, erhält große Aufmerksamkeit. Die Plattform, die früher als FLoC und Topics API bekannt war, stieß auf Widerstand, wird aber in Produktionsversionen gedrängt. Trotz des glitzernden Blog-Beitrags auf der Titelseite zur Neugestaltung von Chrome war die Ankündigung der Werbeplattform auf der Seite „privacysandbox.com“ versteckt, was darauf hindeutet, dass Google sich ihrer Unbeliebtheit bewusst war. Chrome-Benutzer erhalten eine Popup-Benachrichtigung über die eingeführte Funktion „Datenschutz für Werbung“, wobei Google behauptet, dass dies ein Schritt in Richtung eines privateren Webs sei. Allerdings weist die neue Werbeplattform, die Google als Alternative zu Tracking-Cookies von Drittanbietern einsetzen will, Einschränkungen auf und ist nur auf Chromium-Browsern verfügbar. Der Schritt wird als Reaktion auf die Entscheidung von Apple gesehen, Cookies von Drittanbietern in Safari zu blockieren, was sich auf die Einnahmequelle von Google auswirkte. Die Electronic Frontier Foundation kritisierte Googles FLoC und forderte eine bessere Tracking-Lösung, anstatt das Tracking völlig neu zu erfinden.

