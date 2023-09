Google kündigt Pixel Watch 2 mit IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit an

Google macht mit der Veröffentlichung kurzer Teaser-Videos Vorfreude auf die kommende Pixel Watch 2. In einem 15-sekündigen Clip wird ein bemerkenswertes Detail enthüllt: Das Gerät wird staub- und wasserdicht nach IP68 sein. Dies deutet darauf hin, dass die neue Uhr langlebiger sein wird als ihr Vorgänger.

Die Pixel Watch des letzten Jahres hatte keine IP-Einstufung, im Gegensatz zu den meisten Smartwatches, die normalerweise eine Geldautomateneinstufung haben. Laut Google war die ursprüngliche Pixel Watch bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht und hielt Regen, flachen Pfützen und Schweiß beim Training stand.

Vom Design her ähnelt die Pixel Watch 2 stark ihrem Vorgänger, mit nur geringfügigen kosmetischen Änderungen an der Krone. Weitere Informationen zum Gerät werden voraussichtlich während der Made by Google-Veranstaltung von Google am 4. Oktober enthüllt.

Interessanterweise verrät der Teaser auch, dass die Vorbestellungen für die Pixel Watch 2 am 4. Oktober beginnen, was darauf hindeutet, dass das Gerät voraussichtlich im darauffolgenden Monat zum Kauf verfügbar sein wird.

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung des neuen iPhone und der neuen Apple Watch möchte Google die Verbraucher daran erinnern, dass das Unternehmen eigene Geräte in der Pipeline hat. Anstatt eine separate Veranstaltung abzuhalten, hat Google beschlossen, die Vorfreude durch diese Teaser-Videos zu wecken.

Die IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit der Pixel Watch 2 ist ein willkommenes Upgrade für alle, die sich eine langlebigere Smartwatch wünschen. Dies könnte Verbraucher ansprechen, die einen aktiven Lebensstil bevorzugen oder eine Uhr benötigen, die verschiedenen Umweltbedingungen standhält.

