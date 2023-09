Android enthüllt Marken-Makeover mit überarbeiteter Identität

By

Google hat Android seine erste Markenüberarbeitung seit über vier Jahren gegeben, während es sich auf die Einführung von Android 14 vorbereitet. Durch die überarbeitete Identität wird das Branding von Android enger an das von Google angepasst und deren Vernetzung betont. Die auffälligste Änderung ist die Verlagerung von „android“ in Kleinbuchstaben zu „Android“, was dem Wort mehr Gewicht verleiht und seinen Status als Google-Produkt unterstreicht.

Das ikonische Bugdroid-Maskottchen, seit Jahren ein Symbol für Android, bleibt unverändert, wurde für dieses Markenupdate jedoch in ein 3D-Kunstwerk verwandelt. Trotz seines Mangels an Sprache ist der Bugdroid weltweit anerkannt und verkörpert den Geist von Android.

Das aktualisierte Android-Branding wird später in diesem Jahr zeitgleich mit der Veröffentlichung von Android 14 und der Pixel 8-Serie auf Geräten und Plattformen implementiert. Diese neu gestaltete Identität stärkt die starke Verbindung zwischen Android und Google und unterstreicht die Bedeutung der Apps und Dienste von Google innerhalb des Android-Ökosystems.

Zusätzlich zur Markenerneuerung führt Google im Rahmen seines Quarterly Feature Drop für Android neue Funktionen ein. Zu diesen Verbesserungen gehören das Assistance At a Glance-Widget und die Möglichkeit, QR-Code- und Barcode-Pässe zu Wallet hinzuzufügen, was den Komfort und die Funktionalität für Android-Benutzer weiter verbessert.

Mit diesem Markenupdate und fortlaufenden Innovationen sind Android und Google für die Zukunft gerüstet und stellen sicher, dass sich beide Marken weiterentwickeln und den Bedürfnissen der Nutzer weltweit gerecht werden.

Definitionen:

– Android: Android ist ein von Google entwickeltes mobiles Betriebssystem.

– Markenüberarbeitung: Eine Überarbeitung oder Auffrischung der visuellen Identität und der Markenelemente einer Marke, um sie an ihre aktuellen Ziele und Positionierung anzupassen.

– Bugdroid: Der Bugdroid ist das Maskottchen von Android, ein grüner Roboter, der das Android-Betriebssystem und seine Community repräsentiert.

– QR-Code: Ein QR-Code ist eine Art Barcode, der verschlüsselte Informationen enthält und mit einem Smartphone oder QR-Code-Lesegerät gescannt werden kann.

– Pixel-8-Serie: Die Pixel-8-Serie bezieht sich auf die kommenden Smartphones, die Google unter der Marke Pixel herausbringt.

Quellen: Die Informationen in diesem Artikel basieren auf dem Quellartikel und allgemeinem Wissen.