Google hat kürzlich vor seiner Veranstaltung am 8. Oktober ein Teaser-Video mit dem Titel „The W4 is Almost Over“ veröffentlicht. Das Video zeigt das Pixel 8 Pro und die Pixel Watch 2. Das bekannte vierfarbige Logo des Unternehmens dreht sich, bis sich das „oo“ zu einer 8 verbindet und die Blau-/Grün-/Lila-Palette anzeigt, die üblicherweise mit generativen KI-Technologien wie SGE und anderen assoziiert wird Hilf mir zu schreiben. In der dazugehörigen Bildunterschrift wird amüsanterweise erwähnt, dass sich in diesem Abschnitt ein „ambientiger Electro-Beat mit Vorfreude aufbaut“.

Das Teaser-Video bietet dann eine Nahaufnahme des porzellanweißen Pixel 8 Pro und seines Kamerabuckels und verrät, dass Vorbestellungen am 4. Oktober möglich sein werden. Darüber hinaus zeigt das Video kurz die Pixel Watch 2, die zu ähneln scheint sein Vorgänger mit dem gleichen Bandstecker und gewölbtem Design. Aus dem Video geht nicht hervor, ob das Gerät aus bestimmten Blickwinkeln dünner geworden ist.

Bemerkenswert ist, dass das Design der rotierenden Krone der Pixel Watch 2 im Vergleich zum Modell der ersten Generation glatter und runder wirkt, während der Schaft dünner erscheint. Auch der seitliche Knopf oberhalb des Vorbaus scheint weniger ausgeprägt zu sein.

Das Teaser-Video endet mit einem Blick auf die passenden porzellanfarbenen Pixel Buds Pro und einer weiteren Aufnahme des Pixel 8 Pro. Zusammenfassend weist Google ausdrücklich darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung drei Produkte vorgestellt werden, von denen zwei reine Neuerscheinungen sind. Allerdings wird auch mit einem umfangreichen Software-Update für die Kopfhörer gerechnet.

Quelle: [Google stellt Pixel 8 Pro und Pixel Watch 2 vor dem Event am 4. Oktober vor] (Quellenartikel ohne URL)