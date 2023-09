Google testet spielbare Online-Spiele auf YouTube

Berichten zufolge testet Google auf YouTube eine neue Funktion namens Playables, die es Nutzern ermöglichen wird, Online-Spiele direkt von der Plattform aus zu spielen. Die Funktion wird derzeit auf der YouTube-Website sowie in iOS- und Android-Apps getestet.

Playables sind laut Google Spiele, die sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten direkt auf YouTube gespielt werden können. Nutzer, die am Experiment teilnehmen, sehen auf der YouTube-Startseite neben anderen Inhalten einen Abschnitt mit dem Namen „Playables“. Es wurden jedoch keine Informationen zu den spezifischen Spielen bereitgestellt, die während der ersten Testphase verfügbar sein werden, die auf eine kleine Anzahl von Benutzern beschränkt sein wird.

Die Einführung von Playables auf YouTube erfolgt nach dem erfolglosen Vorstoß von Google in die Gaming-Branche mit dem Streaming-Dienst Stadia. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass das Experiment mit einem einzigen Spiel namens Stack Bounce beginnen würde, einem Arcade-Spiel, bei dem Spieler horizontal gestapelte Steine ​​mit einer Kugel zertrümmern. Dies deutet darauf hin, dass Google mit dieser neuen Funktion möglicherweise auf den Casual-Gaming-Markt abzielt.

Es bleibt abzuwarten, ob Playables über die Testphase hinaus weiterkommt, da Google in der Vergangenheit immer wieder Projekte aufgegeben hat. Allerdings könnte diese neue Initiative potenziell mehr Nutzer auf YouTube locken und den Zuschauern zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten bieten.

Definitionen:

1. Spielbare Spiele: Spiele, die direkt auf YouTube sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten gespielt werden können.

