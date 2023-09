Google stellt Pixel 8 Pro, Pixel 8 und Watch 2 beim Launch-Event vor

Google hat ein neues Werbevideo veröffentlicht, das seine kommenden Produkte vorstellt, die bei der Einführungsveranstaltung am 4. Oktober vorgestellt werden sollen. Zu den neuen Geräten, die im Video vorgestellt werden, gehören Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 und Watch 2. Während die Verfügbarkeit der Pixel Watch 2 in Indien bleibt ungewiss, es ist wahrscheinlich, dass die Pixel 8-Modelle ihren Weg in das Land finden werden, basierend auf der Veröffentlichung der Pixel 7-Serie im Vorjahr.

Das Video gibt einen Einblick in die pfirsichfarbene Farboption des Pixel 8 und die weiße Variante des Pixel 8 Pro. Darüber hinaus hat Googles „Know Your Hardware“-Kampagne bereits zuvor enthüllt, dass die Telefone auch in Blau und Schwarz erhältlich sein werden. Vom Design her scheinen die neuen Pixel-Telefone ihren Vorgängern zu ähneln und verfügen über eine horizontale Kamera auf der Rückseite und weiche Kanten. Die Kameraleiste fügt sich nahtlos in den Rahmen des Smartphones ein und sorgt so für eine elegante Ästhetik.

Unter der Haube werden Pixel 8 und Pixel 8 Pro voraussichtlich mit dem fortschrittlicheren Google Tensor G3-Chipsatz ausgestattet sein. Das Promo-Video bestätigt auch das Vorhandensein einer Dual-Rückkamera beim Pixel 8, während das Pixel 8 Pro über drei Kameras verfügt, darunter ein Objektiv im Periskop-Stil für verbesserte Zoomfunktionen. Bemerkenswert ist, dass das 8 Pro-Modell auch über einen Temperatursensor verfügt, dessen genaue Funktionsweise jedoch nicht bekannt gegeben wurde.

Beide Telefone werden voraussichtlich ab Werk mit Android 14 ausgeliefert, was den Nutzern das neueste Software-Erlebnis bietet. Die Pixel Watch 2 ähnelt ihrem Vorgänger und verfügt über einen drehbaren Verriegelungsmechanismus für das Armband und eine Metallkrone an der Seite. Während möglicherweise eine Bluetooth- und LTE-Version verfügbar ist, ist es wahrscheinlich, dass die Uhr in einer Variante mit nur einem Display erhältlich sein wird. Es wird erwartet, dass die Software einige Optimierungen und KI-Optimierungen sowie neue Zifferblätter aufweist.

Das Promo-Video bietet auch einen ersten Blick auf die kommenden Pixel Buds, ein seit langem gemunkeltes Produkt von Google. Fans haben sehnsüchtig auf die Veröffentlichung dieser neuen kabellosen Ohrhörer gewartet.

Insgesamt verspricht Googles bevorstehende Einführungsveranstaltung eine Reihe aufregender neuer Produkte, darunter Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2 und Pixel Buds. Bleiben Sie dran, um weitere Einzelheiten zu erfahren, sobald die Veranstaltung näher rückt.

Definitionen:

– Google Tensor G3-Chipsatz: Googles eigenes maßgeschneidertes System-on-a-Chip, das seine Flaggschiff-Smartphones antreibt und für seine hohe Leistung und KI-Fähigkeiten bekannt ist.

– Pixel Buds: Von Google entwickelte kabellose Ohrhörer, die eine Reihe von Funktionen wie Freisprechunterstützung und hochwertigen Klang bieten.

Quellen:

– Abhik Sengupta, herausgegeben von. „Google stellt Pixel 8 Pro, Pixel 8 und Watch 2 in einem neuen Promo-Video vor.“ [Quelle]