Google kündigt Eröffnung des Visitor Experience Centers am Hauptsitz an

Google feiert sein 25-jähriges Jubiläum mit der Eröffnung der Google Visitor Experience an seinem Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. Dieses neue Reiseziel bietet Besuchern die Möglichkeit, in die Welt von Google und der lokalen Community einzutauchen und verfügt über ein öffentliches Café, einen Google Store, einen Veranstaltungsbereich und einen Pop-up-Shop mit lokalen Unternehmen.

Das Google Visitor Experience Center wird ab dem 12. Oktober 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ziel von Google ist es, den Besuchern ein einzigartiges und „Google“-Erlebnis zu bieten, einschließlich eines Cafés, lokaler Kunst, Programmgestaltung und mehr. Das Unternehmen betont sein Engagement, ein hilfsbereiter Nachbar zu sein und in eine langfristige Präsenz in Mountain View zu investieren.

Im Rahmen des Besuchererlebnisses können Besucher an lokalen Gemeinschaftsveranstaltungen oder gemeinnützigen Zusammenkünften im Huddle teilnehmen, einem Veranstaltungsort zur Förderung von Verbindungen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, im Pop-Up Shop lokale Unternehmen zu entdecken und zu unterstützen. Die Plaza bietet einen Raum, in dem die Neugier gedeihen kann, mit Kunst im Freien, Veranstaltungen und Programmen. Das Cafe @ Mountain View ist Googles erstes öffentliches Café überhaupt und bietet Besuchern einen Ort, an dem sie mit Freunden in Kontakt treten können.

Zusätzlich zum Erlebnis eröffnet Google auch seinen ersten stationären Google Store an der Westküste, der sich im Visitor Experience Center in Mountain View befindet. In diesem Store können Besucher die Hardwareprodukte und -dienste von Google aus erster Hand erkunden.

