Google stellt Pixel 8 und Pixel 8 Pro vor der Einführung von Apples iPhone 15 vor

Google sorgt mit der Ankündigung seiner kommenden Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro für Aufsehen in der Consumer-Tech-Welt. In einem YouTube-Video gab das Unternehmen bekannt, dass die Telefone noch am Tag ihrer Ankündigung vorbestellt werden können: am 4. Oktober. Während das Video nur wenige Informationen über die spezifischen Funktionen und Spezifikationen der Geräte liefert, dient es als Design necken, um Vorfreude zu wecken.

Um die Spannung noch weiter zu steigern, hat Google außerdem eine neue Landingpage im Google Store veröffentlicht, auf der das Pixel 8/8 Pro und die Pixel Watch 2 vorgestellt werden. Der Alternativtext für das Bild auf der Seite beschrieb die Farben der angezeigten Modelle als Rose und Porzellan .

Dieser jüngste Schritt von Google folgt einer Reihe absichtlicher Leaks, die in den letzten Wochen aufgetaucht sind. Ein Beispiel ist ein 360-Grad-Pixel-8-Pro-Simulator, der es Besuchern ermöglichte, das Gerät aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Dieses Leck bestätigte einige zuvor gemunkelte Funktionen wie einen Temperatursensor, einen physischen SIM-Steckplatz und Farboptionen.

Weitere Leaks deuten darauf hin, dass das höherwertige Pixel 8 Pro über eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit verbesserten Low-Light-Fähigkeiten sowie eine 64-Megapixel-Ultrawide-Kamera von Sony verfügen wird. Darüber hinaus werden ein 5,000-mAh-Akku und 27-W-Schnellladung erwartet.

Google plant, Pixel 8 und Pixel 8 Pro bei einer Veranstaltung am 4. Oktober in New York City offiziell vorzustellen. Die Einladung verspricht, dass bei der Veranstaltung die neuesten Ergänzungen des Pixel-Geräteportfolios von Google vorgestellt werden.

