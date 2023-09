Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro kommen nach Indien: Startdatum und erwartete Spezifikationen

By

Google hat angekündigt, dass die Smartphones Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro bald in Indien erhältlich sein werden. Das Unternehmen hat kürzlich einen Teaser veröffentlicht, der das Pixel 8-Smartphone in der Farboption Pink vorstellt und damit auf die verschiedenen verfügbaren Farboptionen hinweist.

Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro werden am 4. Oktober offiziell eingeführt. Die Vorbestellungen für die Telefone beginnen am 5. Oktober. Wie in den Vorjahren werden die Smartphones über Flipkart verkauft.

Zusätzlich zu den Smartphones kündigte Google auch die Veröffentlichung der Google Pixel Watch 2 an. Der Teaser zeigte auch ein Paar Ohrhörer, die den Google Pixel Buds Pro ähneln. Es gibt Spekulationen, dass das Unternehmen eine aktualisierte Version seiner Kopfhörer vorstellen oder neue Farbvarianten auf den Markt bringen könnte, die zu den Pixel-Smartphones passen.

Berichten zufolge wird das Pixel 8 in vier Farboptionen erhältlich sein: Hazel, Obsidian, Rose und Mint. Mittlerweile wird das Pixel 8 Pro in drei Farben angeboten: Obsidian, Porcelain und Mint. Im Play Store-Eintrag wurde ein durchgesickertes Bild des Pixel 8 Pro in der Farbe Porzellan gefunden.

Was die Spezifikationen angeht, wird erwartet, dass sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro mit dem Tensor G3-Prozessor ausgestattet sind. Gerüchten zufolge verfügt das Pixel 8 Pro über die Nachtsicht-Videofunktion, die seine Kamerafunktionen weiter verbessert.

Insgesamt sorgt die bevorstehende Einführung von Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro in Indien für Spannung bei Smartphone-Enthusiasten, die gespannt darauf sind, die neuesten Angebote von Google zu erleben.

