Google Pixel 8-Serie und Pixel Watch 2 werden in Indien eingeführt: Alles, was wir bisher wissen

Google wird seine mit Spannung erwartete Pixel 8-Serie und Pixel Watch 2 auf der bevorstehenden „Made by Google“-Veranstaltung am 4. Oktober vorstellen. Die Flaggschiff-Smartphones, darunter das Vanilla Pixel 8 und Pixel 8 Pro, werden auch in Indien erhältlich sein. Die Vorbestellungen für die Telefone beginnen auf Flipkart ab dem Tag nach der Einführungsveranstaltung. Flipkart war der Online-Einzelhandelspartner für alle Pixel-Einführungen. Die Pixel-8-Serie wird voraussichtlich auf Android 14 laufen und über den leistungsstarken Tensor G3 SoC verfügen.

Nach der Pixel-2018-Serie im letzten Jahr wird dies die zweite Haupt-Pixel-Produktreihe sein, die seit 7 in Indien eingeführt wird. Die vorherigen Serien Pixel 4, Pixel 5 und Pixel 6 wurden in Indien nicht veröffentlicht. Allerdings feierten abgeschwächte Modelle der A-Serie wie Pixel 4a, Pixel 6a und Pixel 7a ihr Debüt im Land.

Der Preis und das erste Verkaufsdatum der Pixel-8-Serie in Indien sind noch nicht bekannt. Berichten zufolge könnte das Pixel 8 jedoch etwa Rs. kosten. 78,400 für die 128-GB-Speichervariante und Rs. 85,200 für die 256-GB-Speichervariante. Das Pixel 8 Pro hingegen könnte etwa Rs. kosten. 1,10,900 für das 128-GB-Speichermodell und Rs. 1,17,500 für das 256-GB-Speichermodell.

Was die Spezifikationen angeht, werden sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro voraussichtlich über Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügen und auf Android 14 laufen. Das Pixel 8 Pro könnte mit neuen Kamerasensoren und einem Temperatursensor sowie einem 4,950-mAh-Akku mit 27 W ausgestattet sein Unterstützung für kabelgebundenes Schnellladen. Gerüchten zufolge verfügt das Pixel 8 über einen 4,485-mAh-Akku mit 24-W-Kabelladung und 12-W-Unterstützung für kabelloses Laden.

Die Auftaktveranstaltung „Made by Google“ findet am 4. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit in New York statt. Neben der Pixel-8-Serie wird Google auch die Pixel Watch 2 und Pixel Buds Pro vorstellen.

