Google startet Digital Futures-Projekt zur Unterstützung von KI-Forschung und Lösungen für die öffentliche Ordnung

Google hat den Start seines Digital Futures Project angekündigt, einer Initiative zur Unterstützung von Forschern und politischen Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Über seinen gemeinnützigen Zweig Google.org hat das Unternehmen einen 20-Millionen-Dollar-Fonds eingerichtet, um Denkfabriken und akademischen Institutionen, die sich auf KI-Expertise konzentrieren, Zuschüsse zu gewähren. Ziel des Projekts ist es, die potenziellen Vorteile und Herausforderungen im Zusammenhang mit KI-Technologien anzugehen.

Laut Brigitte Hoyer, der Direktorin von Google.org, hat KI das Potenzial, unser Leben zu vereinfachen und komplexe gesellschaftliche Herausforderungen wie Krankheitsprävention, Stadtplanung und Katastrophenvorhersage zu bewältigen. Es wirft jedoch auch Bedenken hinsichtlich Fairness, Voreingenommenheit, Fehlinformationen, Sicherheit und der Zukunft der Arbeit auf.

Google möchte unabhängige Denker finanzieren, die sich mit verschiedenen Themen im Zusammenhang mit KI befassen, darunter deren Auswirkungen auf die globale Sicherheit, ihre Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit von Institutionen und Unternehmen, die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt, die Umstellung der Arbeitskräfte auf KI-zentrierte Arbeitsplätze und die Nutzung von KI durch die Regierung für Produktivität und Wirtschaftswachstum sowie wirksame Governance-Strukturen, die verantwortungsvolle KI-Innovationen fördern.

Zu den ersten Stipendiaten des Digital Futures Fund gehören prominente Organisationen wie das Aspen Institute, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future und das R Street Institute. Google hat betont, dass der Fonds Organisationen weltweit unterstützen wird und sich dabei auf globale Partnerschaften und Initiativen konzentriert.

Das Konzept der „verantwortungsvollen KI“ hat mit zunehmenden Fortschritten in der KI-Technologie zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Anfang dieses Jahres gründeten große Akteure der KI-Branche, darunter Google, OpenAI, Microsoft und Anthropic, das Frontier Model Forum, eine Branchenorganisation mit dem Ziel, die sichere und verantwortungsvolle Entwicklung von KI-Modellen zu gewährleisten. Präsident Biden führte auch Gespräche mit führenden KI-Unternehmen, um freiwillige Schutzmaßnahmen rund um KI einzuführen. Europa hat auch Schritte zur Einführung eines KI-Regelwerks unternommen.

In der kommenden Woche wird der US-Kongress eine nichtöffentliche Sitzung mit allen 100 Senatoren abhalten, um über KI zu diskutieren. An dem Treffen werden prominente Persönlichkeiten aus dem KI-Bereich wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates und Sundar Pichai teilnehmen, die vor den Senatoren über Themen im Zusammenhang mit der KI-Entwicklung und der verantwortungsvollen Umsetzung sprechen werden.

Google hat bereits zuvor seine eigenen KI-Grundsätze dargelegt und veröffentlicht weiterhin KI-Forschung. Allerdings ist das Unternehmen bei der Entwicklung und Veröffentlichung von KI-Technologien vorsichtiger geworden. Als Reaktion darauf haben Microsoft und OpenAI mit Projekten wie ChatGPT und der Integration von OpenAI-Technologien in Microsoft-Produkte eine führende Rolle übernommen. Google betont nun, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen ist, um die Herausforderungen und Chancen der KI erfolgreich zu meistern.

Quellen: Google, Digital Futures Project